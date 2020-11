Esta mañana el subsecretario de turismo de Lago puelo Néstor Schaffner diálogo con noticias del Bolsón y se refirió a la posible apertura turística de la localidad lacustre destacando que abra muy buenas noticias en los próximos días.

Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con el subsecretario de turismo lacustre Néstor Schaffner sobre la apertura del corredor turístico Del Noroeste chubutense en la oportunidad el funcionario explicó, " estamos prestos a iniciarla, podríamos decir a diferencia de hace una semana, hace poquitas horas tuvimos una entrevista donde estábamos en la expectativa pero hemos dado un paso más ya que en el día de ayer nos ha informado el ministro de turismo y áreas protegidas de la provincia de Chubut Quique Garcia que se ha avanzado en esta apertura como decíamos de corredores seguros, en una primera instancia, donde a nosotros nos va a tocar el corredor del noroeste del Chubut, una apertura en la cual vamos a empezar a funcionar con los con los protocolos por lo que estamos muy contentos, muy entusiasmados”, remarco Schaffner.

En relación a la fecha de apertura del subsecretario de turismo explico, "no tenemos la fecha confirmada, pero es a la brevedad muy posiblemente en la semana que viene lo va anunciar el gobernador o el ministro oficialmente. Pero bueno estamos muy contentos y muy rápidamente queremos ya con los prestadores, seguir avanzando ya que tuvimos una reunión el viernes pasado y modificamos algunas cuestiones porque ya estamos encima de esta temporada, que ya la vemos”.

Pernoctar en Lago Puelo

Más adelante el funcionario se refirió a la posibilidad de que los turistas que lleguen incluso desde Corcovado hasta Lago Puelo, Qué son las dos cabeceras del corredor Del Noroeste chubutense, puedan pernoctar en la ciudad explico, " son los detalles que necesitamos que nos confirme la provincia, no quiero tirar ningún detalle precisamente para que no nos confundamos”, sostuvo y agrego, “nosotros lo que si queremos es que precisamente por lo menos en la propuesta que habíamos enviado a provincia, era que se pudieran quedar una noche los fines de semana de noviembre, pero esperamos que sea superadora la propuesta desde provincia y que realmente los turistas se pueden quedar una o más noches en nuestra localidad”.

Seguidamente y consultado sobre los turistas que intenten ingresar desde El Bolson u otros lugares al corredor del noroeste de Chubut explico, "no solamente El Bolsón, sino de otras localidades incluso de otras provincias porque no de Santa Cruz, y porque no de distintos lugares de la misma provincia de Chubut, todo esto es muy dinámico pero necesitamos que abran este corredor que seguramente la semana que viene se va oficializar el corredor de la Cordillera y si esto va bien y funcionamos correctamente y somos responsables, seguramente vamos a tener mejores y más aperturas no solamente con El Bolsón sino con otros lugares”, sentenció Schaffner.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |