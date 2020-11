El área natural protegida Río Azul Lago Escondido es sin lugar a dudas uno de los lugares elegidos por los vecinos para poder pasar las tardes de calor y de esparcimiento toda vez que rigen aun importantes restricciones de circulación regional. En virtud de esto se observa una sobrecarga del espacio que está dejando huellas que son imborrables y muy dañinas para el medio ambiente según lo denuncia el vecino y referente turístico Oscar Peretti.





Oscar Peretti es un reconocido vecino de la localidad quien el fin de semana realizo, con familiares y amigos una caminata que la hace habitualmente por la costa del río azul en la zona del Amprale, lamentablemente las condiciones que observó en el lugar no son las mejores, " Salí a caminar desde el camping Los Alerces hasta El Paraíso y la verdad que me encontré con algo que a mí sinceramente mucho no me ha sorprendido porque yo me imaginaba lo que podía ocurrir, que es una cantidad enorme de gente con toda la consecuencia para el medio ambiente. Todos amontonados en playitas diminutas, ese lugar tiene muy poca capacidad de carga, técnicamente se denomina así, las playas son muy angostas es básicamente un senderito y esta lleno de gente”, enfatizó Peretti.

Un alerce pintado por Hugo

Continuando con su relato el vecinos remarco que al llegar a un grupo de tres alerces milenarios se encontró con la primera sorpresa, “llegamos al lugar donde están los alerces, y hay que tener en cuenta que el alerce es un árbol milenario de los más antiguos del planeta que crece apenas un milímetro por año y que acá hay muy poquitas especies porque es de la selva valdiviana y a esta zona llega a cuentagotas por eso es muy importante protegerlo como al resto delas especies”, detallo.

Prácticamente hay que tener un cuidado muy particular, “con lo que nos encontramos fue con uno de los tres alerces que hay estaba pintado, escrito el nombre de la persona que lo pintó en un azul muy fuerte y si primero han pelado el árbol y luego lo pintaron, eso es una consecuencia de sobrecargar este espacio que no está preparado para eso”.













La publicidad es mala

Empezar a cargar o sobrecargar lugares que no están preparados para eso no es la solución, hace un tiempo es decir algunos años atrás se empezó a hiper promocionar ese lugar, que la zona de El Paraíso, incluso se lo planteado a las autoridades de turismo que para mi gusto no era conveniente una promoción así del lugar porque es un es un recurso turístico, no es un producto turístico y la diferencia es sustancial: el recurso turístico lo tenemos que utilizar para sacar fotos, para hacer videos, para para mostrar que eso está en El Bolsón, pero no para llevar la gente allí, le pasa a este lugar porque no está preparado no hay capacidad, los que fueron este fin de semana me van a dar la razón, estaban todos amontonados en playitas diminutas, para cruzar la pasarela que está que se cae en cualquier momento que la que está frente al camping Hue Naín, puede ocasionar una tragedia, entonces primero no conviene promocionar ese lugar porque no es para eso y de última si lo hacemos vamos a prepararlo”, enfatizo.





Una playa nudista

Otra de las sorpresas que se llevó el vecino fue la presencia de varias personas bañándose desnudos, "también nos encontramos con esto, o es lo que se viene? o me estoy poniendo muy viejo? pero íbamos con chicos, y con una familia y en distintos puntos observamos gente desnuda, no era sólo un grupito nos topamos con gente literalmente en pelotas, entiendo que es una práctica que uno la puede hacer en una playa, que es decisión de uno pero que lo hagan en privado y no en un espacio público donde concurren muchas familias, donde Incluso como en el caso nuestro iban muchos chicos que no tienen por qué exponerse a este tipo de exhibiciones”, sostuvo Oscar.

Pero no sólo de la suciedad, la sobrecarga y el exhibicionismo con el que se encontró el vecino en el río azul lo molesto, sino que también el hombre se vio perturbado por la presencia de tamboriles que practicaban sus danzas a un volumen muy alto, incluso también habló de clases de salsa que se brindaban en el medio del bosque, “yo entiendo que la gente quiera disfrutar y pasarla bien pero uno también llega al Bosque, al río, para disfrutar de la naturaleza-- los silencios y el espacio para reencontrarse con uno mismo, por lo que no está bueno que practiquen este tipo de actividades con la música a todo volumen --Lo único que les pido es que sean un poco más buenos vecinos y si van a escuchar música lo hagan a un volumen que no moleste al resto de las personas”, enfatizó Peretti.

Pero no todas son quejas por qué en mismo vecino destacó que ya desde hace un par de años ha presentado a las autoridades competentes un plan de manejo para que se realice en el área protegida como es el río azul lago escondido, porque también sostuvo que diálogo con los guardias ambientales, le graficaron que no tenían lineamientos claros para poder llevar adelante su trabajo por eso se da, este desborde que está sufriendo el lugar. En virtud de todo esto es que el propio Óscar Peretti compartió con noticias del Bolsón y ponemos a consideración y debate de toda la sociedad este plan de manejo sustentable que el vecino propone.





Plan de Manejo Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido:

En El Bolsón desde hace muchos años se han debatido distintos temas acerca

del turismo y su desarrollo.

Hoy el punto que ya no tiene discusión, es si vamos o no, a ser un destino

turístico.

La región ha tenido un marcado crecimiento debido a distintos factores, y sin

duda lo seguirá teniendo.

Independientemente de que al Medio Ambiente debemos cuidarlo y

protegerlo más allá de ser o no un destino turístico, la condición de serlo, nos

eleva a un compromiso mucho mayor. En primer lugar, porque que tenemos

ni más ni menos que la responsabilidad de controlar a la gran cantidad de

personas que año a año llegan para vivir la experiencia de caminar por la

montaña. Y en segundo término, si lo que queremos es vivir del turismo, la

única manera de proyectar la actividad en el tiempo, es cuidando y

preservando nuestro principal recurso, que son las montañas, los ríos y todos

los aspectos que hacen que nuestra zona sea elegida por miles de turistas en

cada temporada.

A mi entender, dos puntos son los que hoy sobresalen claramente en el

impacto negativo que nuestras montañas están sufriendo. El primero es la

excesiva cantidad de personas que diariamente ingresan, sobre todo al

conocido sendero desde Warton hacia los refugios que se encuentran en la

zona, hasta Los Laguitos. Y el segundo aspecto, es el evidente uso

indiscriminado de cuatriciclos afectando considerablemente toda el área.

Seguramente habrá otros aspectos a tener en cuenta y analizar, pero sin dudas

los anteriormente mencionados, son claramente visibles, y no requieren de

ningún conocimiento técnico ni profesional, para darse cuenta de que hay que

tomar medidas inmediatas.

Control de ingreso de personas sin guías:

Sobre el importante crecimiento del número de personas que acceden,

considero que es imprescindible restringir el número de personas que ingresan

sin guías de montaña a la zona del Área Natural Protegida.

El argumento debe ser precisamente el utilizado en muchos lugares del

mundo, que es la preservación del Medio Ambiente. Este punto se vuelve

indiscutible, si al momento de llevarlo adelante es el único que se sostiene para

obtener el fin buscado. Con esto quiero decir, que podrían utilizarse otros

métodos para la regulación de ingreso, como es el cobro de un bono, pero

justamente, ahí es donde pondríamos en discusión el objetivo principal, ya que

podría interpretarse que el fin no es el cuidado del Medio Ambiente, sino,

obtener recursos económicos. Por eso, el único argumento a utilizar debería

ser, el cuidado del Medio Ambiente, y el ingreso debe ser limitado, pero

gratuito.

Al llevarse adelante este sistema de control de ingreso, obviamente debe

hacerse con todos los recaudos para no generar un impacto negativo en el

potencial turista. Para ello, habrá que tener en cuenta un sistema no solo de

información antes de que el pasajero tome la decisión de venir, sino que

además, enfocarlo con un mensaje que sea interpretado como una acción

dirigida a brindar un mejor servicio, ya que quien ingrese tendrá la seguridad,

de que podrá disfrutar de un lugar cuidado, verdaderamente natural, con ríos

limpios, bosques verdes (no quemados) y el silencio que será consecuencia

justamente del bajo número de personas transitando por la zona. En pocas

palabras, El Bolsón, le dará garantías al pasajero, de que se encontrará, con lo

que está buscando.

Cuando me refiero al control de personas sin guía de montaña, es porque

considero que una vez que se completa el cupo, el resto de las personas solo

podrán ingresar pero acompañados por un guía de montaña con regreso en el

mismo día, de esta manera estamos garantizando la preservación del Medio

Ambiente, y generando una fuente laboral a nuestros guías.

*considero que antes de determinar qué número de personas debe ingresar

diariamente, habría que analizar en base a las estadísticas, qué cantidad

aproximada, son de la Comarca Andina, para que estas sí lo puedan hacer sin

límite, y en base al número aproximado que cada año ingresan, se determinará

qué cantidad de turistas sin guía podrán hacerlo.

Evitar el colapso turístico:

Uno de los primeros interrogantes a resolver será cómo evitamos el colapso

turístico.

Si sabemos y aceptamos que en los últimos años el ingreso a la montaña es

desmedido, y que en cada temporada el problema se acrecienta, entonces es

hora de replantearnos por qué promocionamos tanto la montaña, si no

estamos preparados para recibir a tanta gente.

Si este punto, lo analizamos desde lo estrictamente económico, también es

importante preguntarse, si el aporte que deja en la región este segmento

turístico justifica poner en semejante riesgo a todos los demás recursos.

Demás estaría aclarar, que ningún aporte económico justifica poner en riesgo

el producto, porque debemos entender, que si esos bosques se pierden por un

incendio, todo el producto turístico de la región se verá severamente afectado.

Por lo expresado anteriormente, considero que independientemente de las

juridicciones, tanto el municipio de El Bolsón, como el ANPRALE deberían

trabajar en conjunto y con políticas que vayan en un mismo sentido.

Lo apropiado según mi entender sería, menos promoción de los circuitos de

montaña, y cuando se haga, esta debe ir de la mano de la información sobre

los requisitos de ingreso a la misma, a fin de evitar, que el turista llegue a la

región sin saber que el ingreso será limitado.

Solo por dar un ejemplo, en esta temporada 2019-2020 hubo una notoria

promoción de sector conocido como El Paraíso, un tesoro que hasta hace poco

tiempo era casi desconocido por el turista.

Quienes tuvimos la oportunidad de recorrer el lugar caminando desde el

camping Los Alerces, pudimos observar como miles y miles de personas se

aglomeraban en la costa del río azul, metidos con sus reposeras, bebiendo

alcohol y todo lo que podamos imaginar.

La pregunta es ¿cuál fue el beneficio para El Bolsón el haber llevado a miles de

personas sin control alguno a unos de los sectores más bellos de nuestra zona?

Donde claramente el efecto negativo de contaminación de verá reflejado en

un corto plazo, afectando al río al Azul en su totalidad.

Si queremos atraer al turista, podemos mostrar el lugar en las promociones,

pero sin decir, el nombre, ni dónde se encuentra. De esta manera estamos

aprovechando el recurso pero no lo dañamos.

Sistema de reservas de ingreso a la montaña

En cuanto al sistema de reserva para el ingreso a los senderos de montaña,

debería realizarse a través la página web oficial de El Bolsón.

Actualmente, la informática facilita muchísimo estos procedimientos, y con un

simple sistema implementado en la web, el turista podrá reservar, e imprimir

el cupón de ingreso.

Uso de cuatriciclos y otros medios de trasnporte:

En cuanto al el uso de cuatriciclos, y otros medios de transportes a motor, no

cabe ninguna duda de que por lo menos en estas últimas temporadas hubo

un marcado y desmesurado crecimiento del tránsito de los mismos.

Quizás sea redundante el argumento, pero no por eso menos valioso. Si la

situación continúa de esta manera, no hay ninguna duda de que en pocos años

nos quedaremos con un recurso turístico considerablemente dañado por la

irresponsabilidad de los refugieros, por la falta de acción del Estado, y el poco

compromiso de la sociedad ante estos temas.

Creo también que el Estado debe poner en debate y conocimiento esta

problemática, precisamente para lograr un mayor compromiso, ya que salvo

los que estamos directamente relacionados con la actividad, el resto de la

gente desconoce en su mayoría la gravedad de la situación.

Una forma de crear conciencia en la sociedad, es hacerla sentir parte de la

solución, hacerle ver que su accionar es importante para avanzar hacia un

camino exitoso.

No creo tener el conocimiento suficiente, como para opinar sobre el grado de

excepción que debe aplicarse a la circulación de vehículos a motor en el

sendero. Pero de lo que no tengo dudas es que es imprescindible la regulación,

no solo con las leyes, sino que debe realizarse de hecho, una vez dictadas las

normas con su respectiva reglamentación.

La reglamentación:

Este es un tema sumamente importante y a tener en cuenta. Una vez

concretada la regulación, considero que debe ir de la mano de una

reglamentación que establezca un sistema de sanciones que deben aplicarse a

quien no las cumpla, claro está que una Ley sin su reglamentación, no tiene

sustento ni efecto, porque si no hay “castigo” para quien las viola,

obviamente, su cumplimiento será nulo.

.

Argumentación principal:

Muchas veces hemos escuchado que debemos diferenciarnos de los demás

destinos turísticos, y ciertamente no es fácil encontrar la diferenciación

cuando estamos en una región, donde desde San Martín de Los Andes, hasta

Tierra Del Fuego, toda la Patagonia es bellísima.

Pero no toda la Patagonia ha levantado la bandera del cuidado

medioambiental con hechos concretos y en forma pública. Nosotros tenemos

la posibilidad de hacerlo, solo es cuestión de tener una mirada más abierta.

Es entendible que pongamos nuestra preocupación en el efecto económico.

Sobre este punto, soy un convencido de que debemos entender que si la

estrategia se lleva adelante en forma correcta, con una buena campaña de

promoción sobre estas medidas, el efecto será altamente beneficioso en todos

los sentidos, lo único que habrá cambiado, es el perfil del pasajero, es decir,

tendremos menos cantidad de personas, pero quienes vengan, sabrán que El

Bolsón ha pensado en ellos, y por eso quiere brindarles el mejor servicio

durante su estadía.

Hay claros ejemplos en el mundo de que este tipo de regulaciones cuando son

bien implementadas, no genera efectos negativos, sino todo lo contrario. A

nivel nacional, La Cumbrecita en la provincia de Córdoba es un claro ejemplo,

ya que sabemos que no se puede acceder en vehículo, y sin embargo, es un

destino altamente turístico.

Para concluir, sería importante que el resultado de esta nueva reglamentación

sea llevada a los diferentes Organismos que actúan en la Comarca Andina,

como para que todos los pueblos de esta región andina, lleven adelante la

misma política de preservación, y de esta forma obtener un sello turístico que

nos distinga como región en toda la Patagonia.

Oscar R. Peretti





