La Gobernadora Arabela Carreras, se refirió al encuentro de la segunda etapa de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos con los Pueblos Originarios, que se llevó a cabo ayer jueves en Casa de Gobierno. Sostuvo que se trata de un gran paso con el objetivo de generar mecanismos de diálogo y acuerdos entre todas las partes.





La reunión encabezada por Carreras, contó con la presencia de las ministras de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y su par de Seguridad, Sabina Frederic, entre otras autoridades. Allí se abordaron un conjunto de situaciones de conflicto que existen en toda la provincia y en particular la situación de la Cordillera.





En ese marco, la Gobernadora destacó el gesto del Gobierno Nacional de poner en agenda y darle centralidad a la problemática rionegrina en este sentido y aseguró que el objetivo es pacificar los conflictos que se van generando.





Sobre la zona específica de Villa Mascardi, apuntó que “ahí la conflictividad continúa, en la medida en la que no se llegue a instancias de violencia y maltrato; el conflicto no está resuelto. Está claro, seguimos trabajando pero no está resuelto”, afirmó en diálogo con Radio 6 de Bariloche.





Asimismo, la Mandataria se refirió a la complejidad que tiene esta situación en la región cordillerana ya que el problema está protagonizado por distintos actores de la sociedad y explicó que existe una medida puntual de desalojo por parte de la Justicia. Al respecto, sostuvo: “Tenemos un pedido explícito del Obispado de no avanzar. Entonces, tenemos por un lado un abogado y un juez que nos insta a hacerlo, pero por el otro, dentro de las autoridades que estuvieron sentadas a la mesa, estuvo el Obispado de Viedma en representación de la Iglesia y tenemos además, otras comunicaciones de la Iglesia señalando que no es conveniente avanzar en este caso en el desalojo y ellos son los propietarios del predio”.





El encuentro de la Mesa busca instancias ejecutivas para poder abordar las distintas situaciones de comunidades indígenas que ocupan predios que son propiedad del Estado Nacional en la región andina. En este marco, Carreras dijo que el “único camino razonable todavía sigue siendo el diálogo, porque hay mucha contradicción en los mensajes y lo que tenemos que preservar es la integridad física de las personas. Tenemos que esperar que las condiciones estén dadas porque así lo indica el juez. Y por supuesto, la preocupación puesta por parte del Gobierno Provincial en la paz que tenemos que recuperar en Mascardi y la integridad también de los vecinos que han sufrido mucho en estos días”.





“Nosotros planteamos que es indispensable la expresión por parte de este grupo de mostrarse propenso al diálogo. Ahora, es indispensable que se muestre la voluntad de diálogo de todas las partes, esto nosotros lo hemos señalado ayer”, agregó la Gobernadora.





Del segundo encuentro de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos con los Pueblos Originarios, participaron el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks; el director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Jonatan Firun; el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, Sergio Rossi; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Daniel Somma, y el secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación, Sebastián Tedeschi.





También asistieron el ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler; la secretaria de Justicia y Seguridad de Río Negro, Betiana Minor; y funcionarios de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Defensa de la Nación; asimismo estuvieron representantes de la Defensoría General de Río Negro, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas CoDeCI (su presidenta y los referentes de todas las regiones) y de la Coordinadora del Parlamento Mapuche -actores con quienes ya se viene trabajando desde el inicio de la formación de esta Mesa con el objetivo de generar mecanismos de diálogo y acuerdos entre todas las partes-, y el obispo Esteban Laxague.

