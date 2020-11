Les quería comentar que tengo a mi vecina, una señora grande con apellido "C", ella todos los días escucha música con su parlante y nunca apaga la música ni en la noche, (escucha música fuerte), maltrata a sus perros y gato que tiene, los perros tienen una cadena de 1 metro de distancia para levantarse y acostarse mató un gato y 2 perros el último fue el del machetazo que salió en las redes sociales. Les quería comentar que tengo a mi vecina, una señora grande con apellido "C", ella todos los días escucha música con su parlante y nunca apaga la música ni en la noche, (escucha música fuerte), maltrata a sus perros y gato que tiene, los perros tienen una cadena de 1 metro de distancia para levantarse y acostarse mató un gato y 2 perros el último fue el del machetazo que salió en las redes sociales.

Después, amenaza a mis hijos que juegan en mi casa terreno diciéndoles que los va a agarrar si juegan afuera y mis nenes entran corriendo asustados... también ha venido afuera de mi casa a amenazarme con machete y sabe caminar todos los días con el machete... tira piedras arriba de mi techo y aparte si trabajo afuera en mi patio me agrede diciéndome pendejo de mierda te voy a cagar matando....

Tengo videos y todo de cuando me amenaza, alguien tiene idea ¿qué se puede hacer? si la policía no me toma una denuncia contra ella, solo exposición... Aparte tiene denuncia hecha del otro vecino también que está del otro lado de su casa y ahora agrede a su vecina de enfrente también.

Esto ocurre en el barrio Esperanza detrás de la escuela n 372, 3er callejón a mano izquierda.





Leandro Nicolás Paz





