Por este medio quiero informar al vecino/a de las intenciones reales de la reciente conformación de personas denominado "Club Andino Pirque" (PIRCA) con respecto al Cerro Currumahuida sector Laguna Honda. Este es un club de personas que se amparan bajo una asociación civil para copar tierras ajenas maquillando la verdad con palabras bonitas que al vecino/a le gusta escuchar como por ejemplo "reserva forestal", "recreación", "salidas recreativas", etc. queriendo desconocer antiguos pobladores que habitamos, preservamos, y mantenemos los caminos abiertos, siendo los mismos de uso cotidiano por nosotros sus moradores los cuales habitamos desde muchos años en el lugar como es la de nuestra familia Riffo, Riquelme, entre otras.





Esta asociación tiene intereses personales en donde su objetivo es realizar construcciones en montañas como de cabañas, refugios, donde lucrar con ellas y así cobrarles a las personas que transiten por el lugar hasta el agua que consuman como refrigerio porque el signo peso, al parecer, lo tienen puesto en la cabeza.

Desde que se vive en el Cerro Currumahuida jamás se le ha cobrado el acceso a las personas ni se lo ha impedido; esto se ha dejado como constancia ante las autoridades locales. Así mismo mis abuelos y padres nunca llegaron a realizar el cierre del campo por razones económicas viéndose impedidos a realizar acciones sobre su tierra, de este mismo modo esta generación apostada en el lugar ha hecho hincapié en el cierre de nuestro campo por los reiterados robos de ganados y recientemente por personas intrusas que pretenden apropiarse de nuestras tierras como es el denominado “Club Andino Pirque” (PIRCA). En lo personal es oportuno mantener informado al vecino/a ya que esta asociación civil invita a asociarse al mayor número de personas posibles para pretender lograr su cometido, que es el de hacer dinero con tierras ajenas y cuando se llenen los bolsillos y les lluevan las demandas, serán los propios vecinos/as que se asociaron quizás con buenas intenciones los que paguen los platos rotos, porque lo que se sabe es que estos grupos sociales están queriendo copar otros lugares en donde viven pobladores desde que se iniciaron las primeras asentaciones en la comarca andina. También cabe destacar que quienes la lideran son desconocedores de los viejos pobladores ya que, me atrevo a decir, que no son personas autóctonas de nuestra región pretendiendo avasallar los derechos de familias antiguas.

Es por ello que los representantes legales de la familia están al tanto de esta situación y para hacerles saber a este grupo de asociación civil que desde hace varios años nos hemos sacado la pluma de la cabeza, por si nos tratan de ignorantes.

En relación a la imagen subida en el posteo el día trece de noviembre del corriente año por el medio de comunicación noticias de la comarca que muestra una construcción de troncos, es la renovación de un puesto viejo y deteriorado que se encuentra a pocos metros de allí, utilizado para pastorear ganado desde hace muchísimos años atrás, elaborado por nuestros abuelos, padres e hijos. Tal es así que el vecino/a que se ha acercado a conocer el sector lo ha podido constatar aportando veracidad a mis afirmaciones. Es por ello que a mi humilde entender son ellos los denominados “club andino” los verdaderos usurpadores. Invito al vecino/a a que abran los ojos y estén atentos a las verdaderas intenciones de este grupo civil. Es por ello que este grupo tiene prohibido el ingreso a nuestras tierras, no así el vecino de la comarca que durante todos estos años se lo ha recibido con amabilidad, guiándolos en nuestros senderos, informándolo e invitándolos a matear, y hasta conversación gratis se le ha brindado en nuestra humilde casa a todas aquellas personas que han pasado a anunciarse a nuestro hogar, y que a diferencia de otros como es el del club andino que al parecer no conocen la humildad y el respeto por tierras ajenas. Con esta nota quiero informar al vecino/a sobre dichos falsos de toma y visibilizar la permanencia de nuestra familia en el Cerro Currumahuida y haciendo uso del territorio como siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo como nos ha caracterizado siempre, siendo transparentes, verdaderos y justos, trabajando la tierra, criando nuestro ganado y no molestando a nadie. Por todo lo expuesto de parte de esta familia le manifiesta al club andino que el Currumahuida no está a la venta, nunca lo estuvo ni jamás lo va a estar.





Familias Riffo-Riquelme-Leal-Rojel y otras.

