Esta mañana vía zoom se confirmó que el juicio al gendarme imputado por abuso de un menor tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de diciembre de manera presencial. Antes Fabia y Darío papas del niño pedían una resolución para terminar con este calvario que lleva dos años.

Previo a la audiencia vía zoom Darío y Fabia, papas del menor abusado, dialogaron con noticias del Bolsón, " tenemos una audiencia dónde vamos a saber si el juicio se va hacer o no en diciembre porque ya tuvimos dos fechas que fueron suspendidas y esta tercera no queremos que nuevamente sea suspendida y que se lleva a cabo nuestro juicio que tiene como imputado Enzo Palatnik Gualtieri, así que esperamos que la gente pueda acompañarnos en esta lucha de búsqueda de Justicia con nuestro hijo”, sostuvo Fabia.

Sobre el apoyo recibido por parte de la unidad de intervención en victimología en la figura del propio Alberto Linares y de madre del dolor con la reconocida Isabel Yaconis a la cabeza los papás explicaron, “la verdad que estamos conformes, las madres del dolor se han comunicado con nosotros ayer, hoy hace un ratito también nos llamaron y ya presentaron la nota en Bariloche y para poder presenciar la audiencia de las 10 de la mañana, así que estamos muy contentos”, detallo la mama.

Mas adelante Fabia pidió una determinación judicial del tema, “la verdad espero que la justicia resuelva esto, tanto para ellos como para nosotros es importante. Eso, son los jueces los que van a resolver esto y vamos a poder avanzar un poco más”, confió.

Finalmente, pasadas las 11:20 de la mañana la audiencia culminó con la confirmación para el juicio presencial que se llevará adelante en San Carlos de Bariloche los días 2, 3 y 4 de diciembre del corriente año.













El Caso ocurrió en septiembre del 2018

El hecho lo descubrió la maestra del niño quien dio parte a sus padres, de inmediato se realizaron los controles pertinentes y se comprobó el abuso, "se supone que los gendarmes son quienes nos deben cuidar, no violar a nuestros hijos", señaló la mamá del niño, mientras una docena de familiares pedían una rápida respuesta de la justicia.

"Le arruinaron la vida a mi hijo", señaló desbastado la joven papa, quien pidió ayuda a los medios para que esto no se tape, dijo: "tengo miedo que al ser un gendarme el violador, alguien quiera ocultarlo", sostuvo.

"Estaba en el trabajo y me llama mi señora porque la maestra del jardín nos quería hablar, mi señora me contó lo que el nene hizo en el jardín, estuvimos hablando tres horas con mi hijo de 5 años hasta que agarro fuerzas y nos contó lo que le hicieron a él", explicó al papa del niño, "nos dijo que el papa de una compañerita lo había manoseado y le había hecho doler".

Seguidamente el papa explicó cómo se sucedieron los pasos hasta que se confirmó el abuso por lo que se realizó la denuncia penal correspondiente, "nos dijeron que el fiscal estaba enterado y que habían pedido la orden de detención para este hombre, no sé cómo se llama, solo sé que es un gendarme, no lo conozco, solo mi nene es compañerito de su hija y fue a jugar con la nena".

Más adelante el hombre sostuvo que el fiscal Arrien les pidió paciencia dado que este es un proceso muy largo, " yo no puedo, yo ya no aguanto más, lo que necesito es pedirle al fiscal que por favor apure este caso, el fiscal me pidió que no de nombres, pero yo siento que están tapando todo", declaró el papa del niño.

Esperan que tomen cartas en el asunto

Seguidamente una familiar del niño también expuso que desde las 2 de la madrugada están esperando que se tomen cartas en el asunto, "esperábamos que hagan un allanamiento rápido, que el fiscal se presentó, no se presentó, recién hoy atendió a los papas".

En concordancia la mujer expresó "es una situación muy difícil la que estamos viviendo, porque vos decís, una persona que nos tiene que cuidar, daña lo más preciado que tenemos que son nuestros hijos", finalmente tras preguntar dónde estaba la mujer del acusado al momento del abuso, pidió al fiscal que se tomen acciones rápidas.

En su momento la jueza de garantías Martini consideró que las pruebas presentadas por el fiscal Francisco Arrien, munidas de las certificaciones del cuerpo médico forense y el informe del protocolo de abuso sexual del hospital de El Bolsón eran suficientes para iniciar la investigación y dictar la prisión preventiva al imputado.

Palatnik estuvo cuatro meses en prisión preventiva en una casa en Bariloche. Luego quedó en libertad, y fue trasladado a Mendoza y más tarde a Buenos Aires donde sigue cumpliendo sus tareas como integrante de las fuerzas de seguridad.

