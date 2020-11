Tal como lo hicieran en febrero de este año, los ediles de El Hoyo remarcaron que “los representantes del pueblo nos debemos a las necesidades del pueblo, por ello esperamos que los diputados provinciales respeten el pedido y las voces de la mayoría”. Tal como lo hicieran en febrero de este año, los ediles de El Hoyo remarcaron que “los representantes del pueblo nos debemos a las necesidades del pueblo, por ello esperamos que los diputados provinciales respeten el pedido y las voces de la mayoría”.









En ese marco, recordaron que “desarrollar este proyecto minero involucraría no respetar la ley provincial, ya que en nuestra provincia de Chubut está prohibida la minería a cielo abierto. No es no, el pueblo ya lo dijo y ahora el gobierno de turno debería respetar esa decisión”.









Asimismo, destacaron que “el cuidado del medio ambiente, como un valor primordial, sustentable y compatible con las actividades turísticas de la Patagonia ha adquirido un sello que ha definido a la Patagonia, a lo largo de las últimas décadas”.

