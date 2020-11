Los trabajadores de la salud del hospital rural de El Hoyo, lanzaron una solicitada apelando a la conciencia social y pidiéndole a la comunidad que cumpla con las mínimas normas de prevención para evitar un brote de coronavirus, “Apelamos a pensar en el otro, en aquel a quien el virus puede jugarle una mala pasada, incluso la muerte”. Los trabajadores de la salud del hospital rural de El Hoyo, lanzaron una solicitada apelando a la conciencia social y pidiéndole a la comunidad que cumpla con las mínimas normas de prevención para evitar un brote de coronavirus, “Apelamos a pensar en el otro, en aquel a quien el virus puede jugarle una mala pasada, incluso la muerte”.

La solicitud está firmada por los trabajadores del hospital rural de El Hoyo, quienes sostienen que desde hace 10 meses trabajan en pésimas condiciones, con pocos elementos de seguridad, (muchas veces adquiridos con fondos propios), para evitar un pico de contagios de coronavirus, cuando observan que en el resto del país y del mundo los contagios se propagan sin freno alguno.

En virtud de esto y ante la apertura turística en el país comunican:

A la comunidad de El Hoyo, Queridos vecin@s de nuestra localidad, a través de estas líneas deseamos generar conciencia acerca del momento que estamos transitando vinculado a la pandemia por COVID-19.

Llevamos 10 meses luchando, cada uno desde el lugar que le toca, cansad@s, algunos de que nos digan lo que podemos hacer y lo que no, cansad@s del barbijo casi permanente, de no poder abrazar a un amig@, matear con la familia, cansad@s de no poder festejar, de limitar las actividades que nos hacen crecer en todos los sentidos. Nosotr@, los trabajadores@s de salud, además de todo esto estamos agotad@s de la incertidumbre, del miedo por lo que pueda pasarnos a nosotr@s, a nuestros colegas, compañer@s y a la comunidad misma y no es un miedo infundado, sabemos y lo venimos escuchando y viendo en otras localidades de nuestra provincia, del país y del mundo, lo que pasa cuando los contagios se propagan sin freno alguno.

Sobre nosotros cae la responsabilidad de ser los únicos efectores de salud de la localidad y nadie es ajeno que hace más de 2 años que venimos luchando contra un sistema perverso, que se desentiende de la salud pública, desabasteciéndola de recursos materiales y humanos, con sueldos mal pagos, con deudas salariales y promesas eternas que no se cumplen.

Desde marzo que los trabajadores del HREH, en equipo, reacomodamos recursos, armamos protocolos para sobrellevar la pandemia, que hoy nos encuentra con graves faltantes de personal en diferentes áreas y un acceso muy complejo a nuestros centros de derivación de mayor complejidad, los hospitales de El Maiten y Esquel.

Es por todo lo anterior que queremos apelar a la conciencia social, a la responsabilidad y a la solidaridad que los habitantes de El Hoyo tenemos y lo hemos demostrado en muchas oportunidades, para controlar y salir con el menor daño posible de la realidad en la que estamos inmersos.

Necesitamos que cada un@ de los vecin@s de la localidad cumpla con las mínimas normas de prevención; el distanciamiento social, el uso de barbijo y la higiene de manos frecuente, postergar reuniones familiares o sociales, cumpliendo con los protocolos existentes para cada actividad.

Apelamos a pensar en EL OTRO, en aquel a quien el virus puede jugarle una mala pasada, incluso la muerte.

Apostamos a poder lograrlo entre tod@s y que pronto podamos disfrutar a pleno de nuestras vidas en el maravilloso lugar donde vivimos. Equipo de Salud HREH





