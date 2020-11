En el día de la tradición que se conmemora cada 10 de noviembre por el nacimiento de Jose Hernández autor del Martín Fierro, noticias del Bolsón diálogo con uno de los estandartes de la tradición en la región como es el conductor radial Sergio Checho Martínez.





En la oportunidad Martínez realizó un recorrido por los referentes culturales y folklóricos de la región destacando que la tradición no solamente pasa por una jineteada o montar un potro, " se conmemora el día del tradición por el nacimiento de José Hernández en 1834 un 10 de noviembre ,por eso es el día de nuestra tradición qué representa para nuestro país no solamente jinetear si no que hay muchas cosas que tienen que ver con lo que es el hombre, con sus conceptos también y el respeto hacia los demás cosas que han tenido nuestros gauchos, así que hoy es un día muy especial”.

Seguidamente Martinez realizo un recuerdo de la situación que vive desde hace 9 meses esperando ser nuevamente convocado para continuar con su histórico programa en Radio nacional que lleva más de 35 años.





