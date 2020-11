Esta mañana vecinos del barrio ex Covivol volvieron a reclamar afuera del municipio por la red de agua potable, sostienen que las dos canillas públicas para las 30 familias no alcanzan. Por su parte el secretario de obras y servicios públicos Enrique Ibarra explico cómo es la situación con la red de agua del barrio y sostuvo que la red está, falta que los vecinos se conecten a la misma.

En dialogo con l aprensa Nora Paillafil destaco que el día jueves fue a las oficinas de Aguas Rionegrinas a ver cómo era la situación del agua, “me dijeron que ellos no estaban haciendo red de aguas, que la tenía que hacer con un privado sí no era frentista del agua y le preguntó quién lo hace si no la hacen ustedes y la muni me dicen, y salta una de las chicas y dice la muni si quiere, porque no es obligación de la muni de hacernos la red de agua”, explicó Paillafil.





Seguidamente la vecina relató parte del dialogo, “Ustedes son una empresa privada se supone que tienen que hacer la red de agua, les dije; no me supieron decir nada así que así que vamos a juntarnos con la secretaria del intendente a ver qué explicación nos da”, sostuvo Nora Paillafil.

Lotes sin regularizar

Más adelante Moisés otro vecino del barrio, pero de otro sector que está en otra toma aún no regularizada explicó que son 8 familias las que están en la misma situación y al no estar regularizada su tierra no pueden tener acceso al agua potable, otra situación de toma que deberá regularizar sin duda el municipio de El Bolsón.









La red está en un 70%

Más tarde noticias del Bolsón diálogo con el secretario de obras y servicios públicos de la municipalidad de El Bolsón Enrique Ibarra, quién dio un panorama oficial de lo que sucede con la red de agua potable del barrio ex Covivol, “Yo hace tres semanas atrás, un día domingo me reuní con gran parte de los vecinos y vecinas del sector, donde obviamente me planteaban la necesidad y la urgencia de resolver esta situación”, sostuvo.

Seguidamente agrego que la red existe en un 70%, “de todo el barrio queda un porcentaje muy chiquito para realizar la red pero la cañería, los vecinos la tienen en el frente de sus domicilios, ahora bien ¿Por qué no se resuelve entonces? cualquiera se preguntaría, no se resuelve porque algunos vecinos tienen la cuestión dominial a resolver, no tienen documentación de la tierra que están ocupando, no tienen un certificado ocupación, no tienen nada, razón por la cual cuando solicitar los servicios no pueden acceder porque no tiene la documentación”.

La parte económica

Mas adelante explicó, “independientemente de eso, después acontece la otra problemática que es la parte económica, el vecino que tiene la red pero que no puedo afrontar el gasto el kit de conexión que tiene un costo aproximadamente no menor a $30000, más el permiso que tiene que pagar en el municipio, que el intendente me ha manifestado que podemos llegar a un acuerdo, los trabajos en la vía pública que se solicitan, hasta el trabajo de la máquina para hacer el cruce de calles y otros obras menores las puede hacer la municipalidad, pero el costo del Kit de conexión debe afrontarlo cada vecino”.

Luego de atender a los medios el secretario de obras se reunió con los vecinos para seguir avanzando en una solución a las familias que hoy dependen del dos canillas publicas, sobre la cuales Ibarra detallo que existen vecinos inescrupulosos que hasta riegan el jardín con el agua de las canillas públicas.





