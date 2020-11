Sin lugar a dudas la nueva normalidad no sólo tiene que ver con las medidas sanitarias que se tienen que tener en cuenta para la vida cotidiana sino que también está pandemia ha dejado una situación económica muy difícil en cientos de familias en virtud de esto en el barrio Irigoyen se trata de instaurar una nueva feria llamada Feria de la Costa, que el fin de semana cuando iba a abrir por primera vez sus puertas fue clausurada por el municipio local dialogamos con Belén Fernández organizadora de la feria y Tanaka Paillalef presidente de la junta vecinal, además Guillermo Gaiero secretario de comercio, explico porque fue clausurada.

Esta mañana los organizadores de la nueva feria de la costa junto al presidente de la junta vecinal del Barrio Irigoyen dialogaron con los medios de comunicación hicieron público lo que ellos entienden una discriminación por parte del municipio local, "nos reunimos con los vecinos para limpiar un espacio que era literalmente un basural, ya limpiamos una parte de la costanera y esta es otra parte de lo que era antes el ampliación del Yrigoyen este estuvimos limpiando, encontramos un pozo con mucha basura por lo que le pedimos amablemente al DPA que nos ayude, el lugar quedó espectacularmente hermoso “, detallo Paillalef.

Seguidamente le presidente de la junta vecinal agrego, “una vez que estuvo limpio, que lo limpiaron, a Belén se le ocurre hacer una feria como para paliar la situación que estamos viviendo, que sabemos que estamos en crisis y las familias de ese sector son familias muy humildes que en su mayoría se dedican al trabajo informal, hay familia de artesanos o hay gente que trabaja de changa, que trabaja en casas, que plancha por horas, todas dos oficios que hoy en día no nos están necesitando porque todos estamos igual nadie tiene un mango”, enfatizo Paillalef.

Estamos acumulando deudas

Mas adelante el vecino explicó que la gente que no tiene sueldo está acumulando hambre, “es así tema, la feria era una de las de las formas de poder paliar esta situación, porque no sólo que se hacia una feria para vender cosas usadas, porque no hay nada nuevo, sino que además cuando no tenés dinero podes troquear, intercambiar, hay gente que hace comidas entre queda por algunos productos entonces por eso es la forma de paliar la crisis”.