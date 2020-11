Desde hace 10 días el que comenzó la temporada de pesca en toda la Patagonia los recursos ictícolas del noroeste chubutense están sin control de guarda pesca, habida cuenta de que llevan adelante una un reclamo salarial por el pago de sus haberes. Desde hace 10 días el que comenzó la temporada de pesca en toda la Patagonia los recursos ictícolas del noroeste chubutense están sin control de guarda pesca, habida cuenta de que llevan adelante una un reclamo salarial por el pago de sus haberes.

Christian Vázquez es uno de los delegados del gremio que nuclea a los guardapescas del noroeste de Chubut quien en diálogo con la prensa esta mañana confirmó que el estado provincial recién abono los sueldos con correspondientes al mes de agosto, " ayer estuvimos en la asamblea en Cholila con los inspectores de pesca de la, Cholila, El Maitén, Epuyen, El Hoyo y Lago Puelo desde el gremio Sutap iniciamos un paro a partir de este viernes hasta el lunes por una cuestión de salarial donde estamos haciendo afectados”, detallo Vázquez.

Seguidamente agrego “el gobierno hace menos de una semana nos pagó agosto, es bastante insostenible la situación que se está viviendo y lamentablemente hay compañeros que tienen que salir a buscar un nuevo trabajo o algún tipo changa como para poder mantener a la familia”, agrego el guardapesca.





Sobre la oportunidad que aprovechan los furtivos para depredar el recurso ictícola el guarda pesca sostuvo, “Es así, es lamentable pero la gente saca provecho y termina haciendo daño y el trabajo que llevamos después de tanto tiempo por una cuestión salarial, porque vamos a decir la verdad que una cuestión salarial, termina siendo perjudicado el recurso que nosotros estamos cuidando el cual queda desprotegido y obviamente que lamentablemente hay furtivos que terminan haciendo el daño que nosotros venimos evitando hace ya bastante tiempo”.





En 2 años nos dieron un pantalón





Finalmente y en relación a los recursos con los que los guardapescas tienen que hacer frente a su tarea teniendo en cuenta que su medio de movilidad es una moto estilo Enduro, Vázquez confirmó que en dos años lo único que le dieron un pantalón estilo chupín, el resto de la indumentaria y equipo de seguridad para transitar en este tipo de motovehículos, se los tienen que proveer ellos mismos del sueldo que el estado no les está pagando en tiempo y en forma, “la verdad que estamos bastante bastante mal, hace dos semanas atrás hice una nota con Marcelo en la cual que dije que en dos años que no nos entregaban ropa, Bueno la verdad es que después dos horas me termino llamando el director diciéndome que yo tenía un cargo firmado en dónde me habían entregado un pantalón, al cual se le dije la clase pantalón que nos entrega es lamentable andamos en moto y nos entregaron un pantalón chupín”, enfatizó el guardapesca.





