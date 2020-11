Conocida la orden de desalojo voluntario sobre la toma que se generó en el barrio Luján, noticias del Bolsón diálogo con los vecinos que allí están afincados, en la oportunidad sostuvieron que no se van a retirar del lugar al tiempo que le pidieron a la dirigencia política que interceda y evite el desalojo de unas 100 familias y cerca de 60 niños.

Conocida la medida interpuesta por el juez a cargo de la causa donde solicita el desalojo voluntario de la toma que se generó en el barrio Luján dialogamos con Fermín Anticura uno de los referentes del barrio quién destacó, “estamos enterados de lo que ha dictaminado el juez, la orden de desalojo que por ahora son 10 días hábiles en la cual nos podemos retirar voluntariamente cosa que no lo vamos a hacer porque seguimos insistiendo en que debe haber una solución, seguimos insistiendo en que de la parte política tienen que encontrarle la vuelta a esta problemática”, enfatizo Anticura.













Es como que no le importamos a nadie

Seguidamente el referente barrial agrego que están muy apenados, “esto nos pone un poco mal porque en definitiva es como que no le importáramos a la sociedad, no le importáramos a la gente que realmente está en el en el tema, a la parte política principalmente y bueno es como que te dan la espalda”. Es como que nadie quiere tomar la pelota en este partido entonces, pero si estamos confiados de que en algún momento alguien va a reaccionar porque quizás, por ahora quizás no conviene, por ahora quizás no es el momento, pero seguimos insistiendo, en que debe haber una posibilidad, que debe haber una voluntad una voluntad de parte de la política de hacerse cargo de esto, agrego Fermín Anticura acompañado por una decena de vecinos.

Queremos pagar

Con todo, los vecinos remarcaron su voluntad de pagar la tierra, “nosotros no estamos negados a ninguna cosa, como lo hicimos desde un principio tratamos de ir al frente con la primera propuesta que le hicimos a la señora, también se la hicimos al municipio y es como que no sé, es como que no le llega nuestro pedido, nuestro reclamo a las autoridades”.

















No quiero ver el día de mañana ver una familia viviendo bajo un puente

Mas adelante el referente adelanto que la ciudad esta al borde del colapso territorial, “Mira creo que están claras las cosas, nosotros tenemos municipio, tenemos un gobierno municipal en el cual que yo creo que debe tener tiempo para buscarle la vuelta a la problemática, para que definitivamente esto se termine por el bien del pueblo, no quiero pensar dentro de unos años más -que ya estamos al borde del colapso en Bolsón con el tema tierra, con el tema vivienda- yo no quiero ver el día de mañana ver una familia viviendo bajo un puente; porque si esto se olvidó hoy, imagínate mañana. Así como todos dicen El Bolsón está creciendo está creciendo es una realidad, Pero entonces es un llamado de atención para la gente que tiene que proyectar en El Bolsón las viviendas algo, una solución para la gente”, enfatizó Fermín.





Finalmente los vecinos enfatizaron su deseo de pagar, “nunca un centro para la gente humilde, siempre para el otro lado, nosotros no tenemos plata, no podemos negociar con plata, pero sí tenemos las ganas y el deseo de que pagarlo, si estamos juntando plata para hacer estas pequeñas obras, también lo podemos hacer para pagar la tierra, estoy seguro que lo podemos hacer, pero queremos el respaldo de nuestros gobernantes que realmente se pongan la camiseta del pueblo y no que por algunos mangos hagan la vista gorda sobre este tema”.





