Deseo manifestar en esta carta un agradecimiento, no tengo ninguna bandería ni fin político alguno, solo de un ciudadano común que en estos tiempos donde solo vemos noticias nefastas, hay profesionales de la medicina que abrazan su labor en silencio y con mucha humildad y brindan lo mejor humanamente y eso sentí en estos días. Deseo manifestar en esta carta un agradecimiento, no tengo ninguna bandería ni fin político alguno, solo de un ciudadano común que en estos tiempos donde solo vemos noticias nefastas, hay profesionales de la medicina que abrazan su labor en silencio y con mucha humildad y brindan lo mejor humanamente y eso sentí en estos días.

Si bien tengo una obra social (OSDE) la misma carece de brindar un buen servicio y por ello acudí al hospital de El Bolsón, donde grande es mi sorpresa de la atención de todos sus componentes, ya que no se sus nombres, pero si doy testimonio de mi orgullo de la atención y el calor humano que me dieron , tengo un hijo médico que trabaja en CABA en Same junto al Dr Cresenti y también se de esa humanidad de sus componentes pero no sabía de qué en El Bolsón también habría ese tipo de atención y de corazón, los felicito y les pido a las autoridades que les competan que hagan todo lo posible para, que ellos tengan un salario acordé al gran esfuerzo que realizan con mucho amor y del cual todos dependemos para una mejor calidad de vida.

Los felicito a Todosss y que DIOS los bendigan y les de fuerzas para siempre transitar ese camino de no sólo salvar vidas sino hacerlo como Uds lo hacen con mucho amor hacia el prójimo y sólo me queda decirles GRACIAS, MUCHAS GRACIAS siempre los tendré en mi corazón.

MARIO MENGOLI DNI : 94360283





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |