Como “macabra” y un “baldazo de agua fría”, calificó ayer la presidente de Gestur, Doris Romera, la decisión del gobierno del Chubut de extender por otros 15 días las restricciones de circulación en el Corredor de los Andes, impidiendo el ingreso de turistas. Como “macabra” y un “baldazo de agua fría”, calificó ayer la presidente de Gestur, Doris Romera, la decisión del gobierno del Chubut de extender por otros 15 días las restricciones de circulación en el Corredor de los Andes, impidiendo el ingreso de turistas.

Al respecto, graficó que “veníamos con la expectativa de abrir la temporada a mitad de esta semana, con muchas reservas en la mayoría de los complejos habitacionales, donde veíamos una luz al final túnel, pero esto es tremendo, No entendemos nada, porque en 15 días los únicos que vamos a perder somos los prestadores turísticos y no vamos a resolver la situación sanitaria. Nos están condenando al abismo y rompen lo poco que nos estaba quedando”, reiteró.

Hasta última hora del martes, se prolongaban las gestiones ante distintos funcionarios del gobierno chubutense, aunque la propia Doris Romera insistió “con pedir una reunión urgente con el gobernador Mariano Arcioni para que defina esto, ya que las reservas de alojamiento comenzaron a caerse una vez conocida la noticia. Ante la incertidumbre y las dudas, la gente elige otros destinos”, acotó.

El turismo “es la actividad que más derrama sobre el conjunto de la sociedad y no pueden jugar así con nuestra economía y nuestros recursos, no son los dueños, son apenas los administradores y no se pueden quedar en el limbo”, recalcó.

De igual modo, se quejó “por las declaraciones del ministro de Salud, Fabián Puratich, donde directamente nos condena. El turismo no va a disparar nada que no se haya no disparado en estos últimos nueve meses”, señaló.

No obstante, adelantó que los secretarios de Turismo de la zona “están reclamando que se baje la información oficial, ya que hasta ahora son todos trascendidos por los medios. En concreto, sabemos que salió un decreto que lo tendría que firmar el gobernador esta tarde” (por ayer).

Acerca de la rutina de los habitantes de la Comarca Andina, Romera resaltó que “teniendo en cuenta lo que sucede en Bariloche, donde hay circulación del virus, acá no hay casos. Hay un tránsito diario y permanente de más de 3 mil personas entre El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y el resto de los pueblos. Por ello, hay que felicitar a la ciudadanía por su responsabilidad en el marco de esta pandemia, de lo contrario estaría detonado, y no sucede porque desde hace meses se están cumpliendo todos los protocolos”, valoró.

Todos unidos

Según graficó la dirigente consultada, “es un momento crucial y a primera hora convocamos a todo el sector turístico de la provincia, éramos 30 personas reunidas a través de una videoconferencia, incluyendo gente de Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia y Trelew y llegamos a conclusión de que teníamos que salir a luchar todos unidos porque es una locura lo que hicieron a nivel gubernamental”.

“A raíz de ello –recordó-, salió la nota al gobernador del intendente de Esquel, Sergio Ongarato, y automáticamente ahora estamos llamando al resto de los jefes comunales para que se pronuncien. Estamos pidiendo que se definan en su postura para saber de qué lado están y hagamos un bloque con el sector privado para salir concretamente a defender la llegada de los turistas a la región”.

Subrayó además que “hay protocolos especialmente elaborados para recibir a nuestros visitantes, siempre respetando la prioridad por la salud pública, y son producto de haber trabajado mucho tiempo en la materia. Pero de pronto nos encontramos con que no sirvió para nada, porque ahora nos imponen 15 días más. Aquellos a quienes elegimos para que administren nuestros recursos, están en esos cargos por la voluntad del pueblo, pero no somos sus rehenes”, remarcó.

Lago Puelo

En correspondencia, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, remitió ayer una nota al gobernador Mariano Arcioni pidiendo “definiciones para poder programar el trabajo y brindar respuestas certeras a los prestadores, trabajadores y futuros visitantes”.

Luego de celebrar “el plan de reactivación del sector turístico”, el jefe comunal indicó que “la situación se torna insostenible para gran parte de la población que se vio seriamente afectada luego de ocho meses de merma y, en algunos casos, inactividad total. Pero nuestra localidad no es solo un destino en sí misma, sino que también carga con la responsabilidad de ser uno de los ingresos al Chubut, por lo que esperamos contar con asistencia provincial a la hora de abrir las puertas”.

Puntualmente, Sánchez demandó respuesta sobre “los requisitos a cumplir por quienes lleguen a vacacionar a nuestro territorio”, así como “las medidas de control que se están considerando y los refuerzos sanitarios con los que vaya a contar nuestro precario hospital”.

En tanto, desde Esquel, la referente de FEHGRA, Lilia Kinsella, recordó ayer que “el impacto económico es tan grande que no nos vamos a morir de COVID, pero nos vamos a morir igual”. Fue luego de una reunión de los prestadores turísticos con el intendente Sergio Ongarato para evaluar las noticias llegadas desde Rawson sobre la postergación en la apertura turística para el Corredor de los Andes.

Kinsella reiteró que “necesitamos que nos permitan trabajar. No aceptamos que nos sigan diciendo que sí y después que no. Si siguen con esta postura de no circulación, qué hacemos. Necesitamos una estrategia para sostener a las empresas”. En referencia al servicio de Salud Pública, criticó que “tienen una postura muy cerrada, no han hecho un buen análisis”.

Cámaras

En tanto, una misiva firmada por AAVTPV (Asociación Agencias de Viajes Península Valdés); AHT Filial Chubut; GESTUR Corredor de Los Andes; Cámara de Turismo de Esquel; Cámara de Comercio de Lago Puelo; FEHGRA filial Comarca Los Alerces; Cámara de Turismo de Trevelin; Cámara de Turismo de El Hoyo y FEHGRA filial Trelew y Valle de Chubut, dirigida al gobernador, legisladores, intendentes y ministros, indican que “nos dirigimos a todos ustedes en un solo grito pacifico de auxilio, ya que el ministro de Salud no nos deja transitar por nuestra querida provincia con la excusa es cuidar la salud de todos los chubutenses”.

“Una gran mentira más de un funcionario, ya que la verdad es que después de nueve meses, no han invertido un solo peso en los hospitales y salas de barrio para preparar alguna infraestructura para atender enfermos del COVID- 19. Nos consta que esta es la situación por nuestra relación con enfermeros, médicos y directores de hospitales”, aseguran al tiempo que agradecen “a todos los trabajadores públicos de la salud por su esfuerzo y compromiso”.

Contraponen que “las únicas inversiones importantes -en forma solidaria- las ha hecho el sector privado: empresas y personas. Lo que el gobierno no ha invertido hasta ahora, no lo hará en 15 días, abrir los pasos interprovinciales mañana o en dos semanas es lo mismo”.

“La mayoría estamos convencidos –agregan-, que la mayor responsabilidad es convivir responsablemente con la pandemia. Hace mucho tiempo que no escuchamos ni sabemos qué piensa o donde está el señor gobernador. En una situación corriente podría ser normal, pero en una provincia quebrada, no hemos logrado -a pesar del reclamo ciudadano-, que la política nos de un mensaje de credibilidad”.

En tal sentido, demandan “que nos escuchen” y piden “un gran acuerdo político, reduciendo sus ingresos, desprendiéndose de asesores que nada tienen ya que asesorar, y empleados familiares en el Estado que nada tienen que hacer en este caos”.

Valoran enseguida que “por suerte y lo destacamos, la pesca trabaja, la industria del aluminio trabaja, los puertos trabajan, la construcción trabaja, los casinos trabajan, el campo y las chacras trabajan, el comercio algo trabaja, las clínicas y salud privada trabajan”, aunque se preguntan “porqué no puede trabajar el turismo, siendo una de las economías que más derrama en empleos”.

Tras asegurar que “hoy ya estamos quebrados”, las cámaras del sector suplican que “en forma urgente abran los pasos y las fronteras para poder volver a empezar a trabajar en nuestras actividades”, mientras recuerdan que “Río Negro y Neuquén -dos provincias hermanas y directamente relacionadas con nuestra cordillera y nuestra costa-, ya anunciaron la apertura para el cuatro de diciembre”.

Por último, piden que “evitemos más locuras”, al tiempo que le recomiendan al ministro Puratich que “renuncie si no ha podido y no puede ser responsable”.

Fuente Fernando Bonansea-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |