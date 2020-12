Cerca de las 10:30 de la mañana uno 15 integrantes de distintas organizaciones mapuches de la región se manifestaron sobre la ruta nacional 40 frente a la entrada del loteo que lleva adelante la empresa Laderas del paradero 42. Si bien los panfletos que entregaban tienen más de 10 puntos de reclamos el principal es contra el loteo que según sostienen dejaría sin agua a Mallín Ahogado.

La nueva oferta inmobiliaria del emprendimiento Ladera del paralelo 42, lanzada hace pocas semanas, volvió a generar la discusión social sobre el uso de agua en la zona rural de mallín ahogado esto a devenido en que se vuelva a organizar la asamblea en defensa del agua y de la Tierra quienes vienen, desde hace varias semanas, realizando distintas presentaciones incluso una carta abierta a la gobernadora Arabela carreras.





Comunicado

Se realizó el encuentro de la Asamblea en defensa del agua y la tierra, como todos los martes a las 18 horas en el Centro Comunitario de la costa del río azul., donde nos enteramos de las distintas acciones que algunos vecinos realizaron en nombre de tod@s.

Se enviaron notas a: Catastro Municipal, Catastro Provincial, DPA, Secretaría de Ambiente Municipal, Secretaría de Ambiente Provincial, Dirección de bosques y una carta a la gobernadora Arabella Carrera.

Estas cartas se difundieron por diferentes medios. La única respuesta que recibimos a nuestro pedido de informes fue de Catastro Provincial.

La participación de tod@s es esencial, ya que sin agua no hay vida, pertenece a tod@s y por eso la defendemos y protegemos Mallín Rural.

Nos encontramos el próximo martes 22 de diciembre, a las 18 horas, en el Centro Comunitario del río azul. AGUA = VIDA.













Sin embargo, esta mañana integrante de las comunidades mapuches de Los Repollos realizaron un corte de ruta con quema de restos vegetales sobre la misma y panfleteada en la que los manifestantes remarcaban 11 ítems de reclamos.

En los panfletos remarcan que los mapuches piden que cesen de dañar a la Ñuke mapu además sostiene: “los mapuches repudiamos todo tipo de extractivismo, no al loteo de Pampa de Ludden, no a la forestación de exótica (pino) que pone en peligro a la flora nativa y a todas las nacientes de agua, el agua no se negocia ni se cotiza es parte de toda la vida ni en la meseta ni en la Cordillera la tierra no es zona de sacrificio, fuera megaminería, no al paso de la trochita por el territorio mapuche sin previo consentimiento de las comunidades, basta de hostigamiento del Estado nacional a la Lof Lafken Winkul Mapu”, entre otros temas judiciales.













El comunicado entregado por los manifestantes sierra sosteniendo que sí son judicializados no hay diálogo.

Luego de dos horas de cortes intermitentes y de un par de pedradas dirigidas a los efectivos policiales del cuerpo de seguridad vial de la policía de Rio Negro los manifestantes volvieron a dejar la ruta liberada al tránsito.

En el lugar también trabajo personal de gendarmería nacional y bomberos voluntarios del destacamento de Mallín Ahogado que acudieron a sofocar las llamas que cortaban la ruta.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |