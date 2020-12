Pasadas las 15 hs de la tarde del lunes un incendio consumió por completo una vivienda de construcción natural ubicada en el ex CIDEP, a pesar de la rápida respuesta de los bomberos voluntarios del destacamento de Mallín Ahogado y del Splif, las llamas consumieron por completo la casa y atacaron parte del bosque circundante. Esta semana el Splif estuvo trabajando en los reservorios de agua que hay en la zona, "Algunos pudimos llenarlos otros hay que raparlos y a otros no se puede acceder por los trabajos en al nueva ruta", detallaron a Noticias desde el Splif.

A pesar de la pronta respuesta de varias dotaciones del Splif y del destacamento de Mallín Ahogado (Rubén y Juliana), junto a otra dotación del cuartel de central de bomberos al llegar los combatientes el fuego ya estaba declarado por lo que no se pudo salvar la vivienda propiedad de un vecino llamado Leonardo que no se encontraba en la casa al momento del siniestro.

El fuego además de la vivienda afecto vegetación nativa de alrededor de la vivienda, en una circunferencia de unos 50mts, detallaron a noticiasdelbolson, presente en el lugar los voluntarios.

Cosas de la tecnología.

“Al margen del aviso de vecinos alertas y del Torrero del Saturnino que aviso, además justo lo observó también el satélite NASA que nos envía alertas”, detallo Jorge Cuevas del Splif quien lamento a pesar del trabajo realizado, la perdida de una vivienda, “Así y todo, lamentablemente se perdió una vivienda en Interfase de construcción natural en el ex CIDEP”.

Sobre el origen del siniestro explicó que aún está sujeto a determinarse. Trabajaron en el lugar Splif, Bomberos (de destacamento Mallín Ahogado y El Bolsón) y algunos vecinos. Con todo le experimentado combatiente resalto la rápida llegada y el corte expeditivo de energía para trabajar seguros, por parte de la empresa responsable.

Reservorios

Cabe destacar que el día miércoles y frente a una temporada estival muy compleja desde el Splif estuvieron llenado los reservorios que hay en Mallín Ahogado, “Entre ayer y hoy relevamos y estamos en proceso de rellenar reservorios de agua y equipamiento entregado hace tres/ cuatro años, a full andamos”, sostuvo uno de los combatientes con más conocimiento de la región y experiencia frente al fuego.

“Algunos tanques están ok de agua, a otros les falta y los vamos a ir rellenando. Saturnino...Mallín, etc. No hay tregua en nuestra tarea”, detallo Cuevas.













A tener en cuenta

En otros casos los trabajos de la nueva ruta 86 dejaron sin acceso a cisternas que estaban disponibles. En esta caso en particular la entrada al camino quedo obstruida sin posibilidad que ante una situación de emergencia se puedan utilizar los más de 170 mil litros de agua en la chacra Rincón del Sur, propiedad del señor Ignacio Lamela quien desde hace varios años ya puso a disposición del Splif este reservorio, pero lamentablemente este año aun esta sin acceso.