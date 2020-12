Gerardo Ferrarino volvió a hacerlo: fue a Bahía Creek con todo su equipo de cazador de estrellas y logró el reconocimiento de la NASA por su foto de la galaxia Andrómeda, si­tuada a 2,5 millones de años luz de distancia de la Tierra. La imagen fue elegida como Foto Astronómica del Día (APOD, por su nombre en inglés) y subida a un sitio oficial de la agencia norteamericana.





"Cuando lo vi me llené de alegría, que lleven una foto mía al portal de ellos y otra directamente a la página de la NASA, es el máximo reconocimiento que pueda tener, es estar entre los mejores astrofotógrafos del mundo", dice con orgullo Gerardo Ferrarino.





Andrómeda “es el objeto más distante que se ve fácilmente a simple vista. Los demás objetos del espacio (estrellas, cúmulos y nebulosas) suelen oscilar entre unos pocos cientos y unos pocos miles de años luz de distancia y se encuentran dentro de nuestra propia Vía Láctea. Dada su distancia, la luz de Andrómeda es probablemente también la luz más antigua que puedes ver”, se lee en el sitio Astronomy Picture of the Day.





Gerardo Ferrarino, un aficionado de la astrofotografía de Viedma, recibió el reconocimiento por parte de la entidad como “Foto Astronómica del Día”, el mayor logro al que se pueda aspirar. En junio otra de sus fotos había sido destacada.No es la primera vez que lo hace, en junio tomó imágenes de Júpiter y Saturno y las envió a Sky, otro portal de la Nasa que también selecciona y sube fotos de todo el mundo. En ese caso fue seleccionada pero no llegó a ser la APOD. Ahora, de la mano de la galaxia Andrómeda, Ferrarino logró el primer puesto que había quedado pendiente.Gerardo Ferrarino tiene 41 años, es aficionado a la astrofotografía y a la astronomía. Nació en Lamarque, pero desde hace 30 años vive en Viedma con su familia. Realizó varios cursos y se capacitó con un reconocido astrofotógrafo del Planetario Galileo Galilei y Canal Encuentro.Cuando tiene tiempo, o sus cálculos estelares se lo indican, recorre en auto los 95 kilómetros que separan Viedma de Bahía Creek, desde allí, el lunes 16 de noviembre tomó la imagen que se consagraría como la Foto Astronómica del Día. Explica que el cielo de Bahía Creek, la playa ubicada en el Camino de la Costa rionegrina, es en el que trabaja para conseguir sus mejores fotos."Tiene la particularidad que no tienen contaminación lumínica, es lo que se llama un cielo clase 1. Es el mejor cielo que se puede tener. Al tener tanta oscuridad, hace que resalte o que queremos fotografiar. Además no tiene que haber luna", dice y cuenta que para lograr la foto ganadora, tuvo algunos intentos fallidos, hasta que durante la luna nueva de noviembre lo logró.Gerardo trabaja en nuevos proyectos para aprovechar los cielos puros de la Patagonia. Cuenta que tiene un emprendimiento de astroturismo para dar a conocer la inmensidad de los cielos que captura. Lleva a los turistas a pocos kilómetros de Viedma, sobre la ruta 1 (de los acantilados) o algún campo cercano.Enseña algunas técnicas para fotografiar el cielo, explica la mecánica celeste y un poco de historia sobre el universo, previo a alguna cena que se disfruta, obviamente, bajo las estrellas. ( R.N )