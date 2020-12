En dialogo con la prensa primeramente el director de defensa civil municipal e integrante del COEM Leandro Romairone se refirió a los nuevos horarios que rigen para los distintos comercios. Luego destaco la reincorporación del epidemiólogo Juan Cruz Astelarra al trabajo en pandemia. En dialogo con la prensa primeramente el director de defensa civil municipal e integrante del COEM Leandro Romairone se refirió a los nuevos horarios que rigen para los distintos comercios. Luego destaco la reincorporación del epidemiólogo Juan Cruz Astelarra al trabajo en pandemia.

Con respecto a los horarios establecidos para los comercios explico que se han normalizado prácticamente, “los establecimientos gastronómicos pueden abrir sus puertas hasta las cuatro de la mañana, los supermercados hasta las 22 hs, los comercios menores, rotiserías hasta las cero horas”, detallo y agrego “esto hasta ahora está vigente se habló en la última reunión del comité de emergencia y se estableció de esta manera”.

La reincorporación del doctor Astelarra

Seguidamente el funcionario valoro la reincorporación del epidemiólogo Juan Cruz Astelarra que desde hace unos años se entraba disfrutando de su jubilación , “se trata de un importante epidemiólogo de la región que de inmediato se pudo a disposición del COEM y ya en los primeros días expuso un análisis pormenorizado de la situación, observado casos, la transmisión, los contagios, con el grupo de la comunidad que se ve afectada por Covid, los contagios a nivel familiar que son muy altos, el principal número de casos se da en las familias y es real”, expuso Romairone.

Mas adelante comento que no se notó el brote de contagios en los sectores de deportes, como tampoco en turismo, en comercio, “lo que si se ha notado en comercios es contagio entre empleados, es decir, en los lugares sujetos a protocolo no han generado incidencia en los contagios, pero si los trabajadores en forma particular”.

Todos sabemos que tenemos que hacer y teniendo conocimiento que el primer cuidado es personal de cada individuo esta situación se debería revertir, sin embargo, el director de defensa civil detallo que los encuentros clandestinos o en residencias privadas continúan siendo los principales generadores de contagios.

Atentos a la fiesta de fin de año

Seguidamente y en relación a las próximas fiestas de fin de año donde se prevé nuevamente un gran número de festejo privados y de los no privados el director de defensa civil municipal explicó que ese es una situación muy compleja porque dar números sobre la reacción humana es muy difícil, “Es difícil hacer una proyección muy certera sobre los números porque justamente se basa en conductas humanas, es esperable que con las reuniones de las festividades volvamos a tener en un número importante de contagio en función de esto salud nos advirtió claramente, hay forma de reunirse con la familia de hecho no son ilegales las reuniones de familiares hasta 10 personas y de no convivientes hasta 20, pero con todos los recaudos para que esto pueda ser motivos de contagios masivos, no hay justificativo ni aval posible para la fiesta donde se supera todo tipo de cantidad y medidas de prevención donde la idea es liberarse de todos los controles y las consecuencias sociales”, con todo Romairone destacó que debemos esperar por lo menos 10 días luego de pasadas las fiestas de fin de año para ver si realmente como sociedad cumplimos con las normas establecidas o si nuevamente tenemos otro pico de contagio en la localidad.





