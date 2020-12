Luego de quedar en reiteradas veces sin turno para ginecología una pareja de El Bolsón organizó un grupo de WhatsApp para que los vecinos puedan reclamar, toda vez que no tengan la posibilidad de contar con un turno para especialidades médicas. Desde el hospital la directora Mirna Lamberto sostuvo que están analizando el sistema y que están muy atentos a la venta de turnos que se realizan en redes sociales. Luego de quedar en reiteradas veces sin turno para ginecología una pareja de El Bolsón organizó un grupo de WhatsApp para que los vecinos puedan reclamar, toda vez que no tengan la posibilidad de contar con un turno para especialidades médicas. Desde el hospital la directora Mirna Lamberto sostuvo que están analizando el sistema y que están muy atentos a la venta de turnos que se realizan en redes sociales.

Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con Ivana y Óscar vecinos de la localidad que graficaron la tortuosa odisea Qué significa obtener un turno con un especialista médico en el hospital de área de El Bolsón, " hace un mes estamos yendo todos los miércoles porque yo estoy sacando todo no para sinecología, yo voy por eso pero también están los otros que no se consiguen turnos, están dando 8 turnos para dos doctoras o sea cuatro y cuatro Y es mucho la demanda que hay”, sostuvo Ivana quien agrego que llegan a las 7 o 6:30 a al hospital y ya hay largas colas y los turnos se terminan muy rápido.

Sobre los turnos telefónicos señalo que sí eso se hizo un tiempo y funcionaba, “ahora no atienden los teléfonos, llames a la hora que llames No atiende son a las 7 de la mañana a las 12 de mediodía que te dicen que llame para ver si la doctora va a estar dando el turno y no te atienden”, enfatizo la joven.





A su tiempo Oscar se refirió a la indignación que siente al ver que hay gente que se lleva hasta 4 turnos, “uno se levanta temprano, va con toda predisposición, pero tampoco conseguís un turno, y después te encontras que en el Facebook están vendiendo los turnos que uno quiere sacar y eso da por ahí un poquito de bronca”, señaló Oscar.

“Es que uno no tiene por ahí la plata para pagar el turno y con lo poco que puede hacer es levantarse temprano ir hasta ahí presenciar que ves a todos los vecinos están que vienen de otro lado de Mallín , de los barrios y que también les pasa lo mismo haces la cola de pronto no me dejaron turno, por ahí indigna y hay muchos que también reclaman lo mismo que han hablado con la directora para poder entablar este problema y le dije le se le ha hecho más fácil se ha mejorado pero perjudicando también a otra persona porque se levanta temprano hace la cola y el turno ya esta dado”.





Grupo de WhatsApp

Con todo, los vecinos explicaron que no se trata de un reclamo, ni una queja hacia el nosocomio local, es simplemente un llamado de alerta para que reorganicen la manera que se distribuyen los turnos a tal punto que se organizaron en grupos de WhatsApp para estar conectados toda vez que alguna persona necesité sacar un turno médico, brindarse ayuda e información.





