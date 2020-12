La situación de la planta depuradora de líquidos cloacales es cada vez más complicada y ARSA no responde comento una vecina del sector. La situación de la planta depuradora de líquidos cloacales es cada vez más complicada y ARSA no responde comento una vecina del sector.





En estos momentos preocupa a los vecinos de la zona sur el estado de la planta depuradora donde la falta de capacidad es cada vez peor, los olores, las moscas, la imposibilidad de abrir ventanas para ventilar las casas, es un problema que aún no tiene solución dijo Sandra y comento desde Aguas Rionegrinas sociedad anónima es sin respuestas.

Ante la consulta realizada por noticiasdelbolson el titular Lisandro Baez sostuvo: “si los vecinos tienen alguna duda deben acercarse hasta ARSA”, ante esta respuesta al anoticiarse la vecina destaco, “yo quiero comentar esta situación donde hicimos los reclamos suficientes, sabiendo que a las dos de la tarde es imposible estar del olor que tenemos de la planta depuradora”.

Me comunique con personal de la empresa y me dijeron que ellos están haciendo todo lo que pueden hacer, que ellos airean y más que eso no pueden. También sabemos que la planta depuradora no da más, nosotros hablamos con el presidente del concejo deliberante y nos dijo que realicemos una presentación donde planteemos lo que nos pasa. Sabemos que se debe ampliar o hacer una nueva planta, detallo Sandra que no puede si quiera abrir la puerta de su casa por la invasión de moscas que pululan por el sector.

Yo voy a insistir y que ARSA se haga cargo de la situación, se trata de invertir en la localidad que creció demasiado, lo que nos llegó a nosotros es que está colapsada y tiran los desechos crudos al arroyo negro, y esto se charla en el barrio de las moscas, el olor, esto se está removiendo permanentemente, si tenemos viento o no la situación es muy molesta.





