Así explicó uno de los vecinos de la toma del Mirador la situación que están viviendo y al ser consultado sobre si dejarían este espacio turístico que están ocupando el joven remarco: “esto es tierra por tierra si nos dan una tierra para vivir dignamente nosotros nos vamos de aquí”, relató Luis.

Con rumores de toda índole sobre un posible desalojo y un cerco creado por la PSA los vecinos de la toma del mirador pidieron a noticiasdelbolson que llegue al lugar para poder contar como es su situación, “queríamos comentar que desde ayer no podemos entrar, no podemos salir, han quedado 33 familias acá dentro nunca se nos dejó innovar, se está resistiendo”. Relato el joven.

Seguidamente agrego que es una lucha por un terreno para vivir, “la nuestra es una lucha por querer una vivienda, un terreno cosa que escasean acá en El Bolsón, porque no hay un programa de hace muchos años y con la pandemia nos hemos visto muy vulnerables porque nuestra situación económica está decayendo mucho cada vez más y viene cada vez peor no apunta a tener una mejora”, detallo Luis.





Con todo el joven explicó que no quieren quedarse con el bosque, “queremos un terreno solamente, un espacio digno para tener un terreno no queremos apropiarnos de este hermoso bosque que tiene, que ya venía muy maltratado por las talas ilegales muy conocidas en la zona el nuestro es un reclamo por querer tener un terreno, que se nos escuché, que se nos den un espacio Cómo se nos está dando ahora y al cual estamos muy agradecidos”.









Repudiamos la toma inmobiliaria

Mas adelante en relación a la situación de acceso Luis remarco que si salen ya no puede volver a ingresar , el que tiene un trabajo lo pierde detallo, “Y ahora no nos dejan entrar si salimos, No se puede salir más y como saben hay 33 familias acá”, además de dejar en claro que las familias que allí se encuentran no apoyan las tomas que luego se vende, “ como ya conocido en las tomas y no lo vamos a negar, hay mucha gente que cierra terrenos para hacer negocios, lo cual nosotros nos vemos afectados porque esa gente nos criminaliza a nosotros cosa que nosotros repudiamos, pero ante esto no podemos hacer nada nosotros, eso lo tienen que resolver las autoridades”.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |