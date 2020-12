Propietarios de Villa Mascardi se reunieron con la gobernadora, pero no quieren dialogar con las ministras de nación, ““¿A qué vienen? A decirnos que van a poner cámaras de seguridad, a prometernos más presencia de Gendarmería en la zona y a invitarnos a participar de una mesa de diálogo con gente que no quiere dialogar. No tiene ningún sentido”, indicaron a este medio varios de ellos”.

El arribo a Bariloche de las ministras de Seguridad, Sabina Frederic, de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo y el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks tiene como objetivo avanzar en instancias de diálogo con las partes implicadas en el conflicto de Mascardi. Los propietarios afectados por las ocupaciones en la zona y los destrozos en sus propiedades se niegan a sentarse a la mesa con las autoridades nacionales.

La reunión con las titulares de las carteras de Seguridad y Justicia está prevista a las 16 horas. Pero por el momento, los vecinos sólo accedieron a dialogar con la mandataria provincial en el patio trasero de una vivienda céntrica. Junto a carreras permanecen el ministro de Comunidad y Gobierno de Río Negro, Rodrigo Buteler, la titular de Seguridad y Justicia Betiana Minor y legisladores de Juntos Somos Río Negro.

Además, este medio pudo confirmar que también están presentes integrantes de la mesa de diálogo conformada recientemente para abordar el conflicto en villa Mascardi, desatado tras la ocupación de la comunidad Lafken Winkul Mapu hace más de 3 años y los posteriores destrozos en el interior de viviendas y predios de vecinos de la zona.

Sigue en pie la orden de desalojo de la comunidad mencionada del predio del Obispado de San Isidro y horas atrás, el grupo mapuche llamó a “resistir de todas las formas necesarias”.

A principios de noviembre pudo concretarse la creación de una mesa de diálogo. Esta tarde, el espacio podría intentar resolver acciones y pasos a seguir, pero hasta ahora la participación de los vecinos es una incógnita.

La presencia de los funcionarios se produce un día después de nuevos incidentes en el lugar, cuando móviles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fueron apedreados cuando se disponían a realizar una constatación “in situ” de uno de los predios que es ocupado por la agrupación Winkul Lafken Mapu.

Uno de los temas que plantearán los vecinos es la preocupante escalada de violencia que se vive en la zona, con permanentes cortes de ruta, incendios intencionales en viviendas linderas a la toma mapuche y el voraz ataque a uno de los vecinos, Diego Frutos, quien terminó hospitalizado tras recibir una paliza brutal de parte de los encapuchados durante la semana pasada.

La ocupación de tierras comenzó en noviembre de 2017 con la instalación de unas 30 familias en seis hectáreas pertenecientes a Parques Nacionales, frente al lago Mascardi, en un sitio paradisíaco.

Ese mismo mes se produjo un frustrado intento de desalojo dispuesto por el juez federal subrogante Gustavo Villanueva, contexto en el que fue asesinado por la espalda un integrante de la comunidad, Rafael Nahuel.

También El Bolsón

En tanto se prevé que mañana las ministras nacionales también recorran la zona ocupada en el mirador del Azul, sobre la cual también hay una orden de desalojo que espera resolución del juez subrogante Gustavo Zapata.

Si bien aun no se confirmó la agenda extra oficialmente se supo que las funcionarias tienen la intención de recorrer el lugar, para tomar contacto con las partes involucradas.

