Javier Boyero es el chofer del micro de La Golondrina que esta mañana fue golpeado por un delincuente que se alzó con la recaudación de $280 que tenía el conductor, " llegue a la portada del Parque Nacional Lago Puelo, Como cada mañana 15 minutos antes de las 8:00 estaba haciendo el recuento de dinero y el cierre de planilla del viaje cuando me percato que del lado del pueblo llega una moto verde muy grande que tiraba mucho humo conducida por una persona, pensé que se trataba de alguien que iba a ir al baño entre los arbustos sin embargo de inmediato siento un golpe en la parte trasera de micro y al descender para ver de qué se trataba otra persona sale de la parte de los árboles que hay adelante de la unidad con un fierro en la mano y mi propina un golpe a puño cerrado que me lastimó el ojo y la cara", explico el chofer.

Seguidamente el trabajador del volante relato como por la fuerza de golpe cayó unos metros hacia atrás dentro de la unidad y con sus fuerzas intentó asirse de las manijas para poder cerrar la puerta del micro y evitar que lo sigan golpeando, en el intento de llegar hasta las palancas manoteo el dinero que estaba sobre el tablero del vehículo y el mismo cayó en la puerta, “eso fue lo que distrajo al ladrón que al intentar agarrar estos magros $280 me dio tiempo a cerrar la puerta de la unidad”, relato Javier Boyero.

Ya con los delincuentes en fuga el trabajador del volante puedo llamar a los policías de Lago Puelo quienes al llegar al lugar pudieron constatar la situación y recuperar el fierro con que el delincuente amenazaba a Boyero.













Pedimos más seguridad

Mas adelante Jorge Pascual gerente de la empresa La Golondrina destacó que piden mayor presencia policial, habida cuenta que en ese lugar donde el micro da la vuelta y debe esperar 15 minutos para reiniciar el recorrido no es la primera vez que son víctimas de hechos de delincuencia por lo que a partir de ahora aran esta maniobra directamente en la puerta del centro de interpretación que tiene el parque nacional Lago Puelo para evitar cualquier tipo de hecho delictivo.









Ley pareja

En la oportunidad Pascual también se refirió a que desde hace un tiempo a esta parte tienen que volver a hacer los transbordos en la zona del paralelo 42 en virtud de los controles que realiza la provincia de Chubut al acceso a la misma, sin embargo a notado en los últimos días que los micros del Vía Bariloche no paran hacer estos controles y esto ha generado el enojo de los cientos de vecinos que deben esperar incluso hasta 45 minutos a que las unidades de la empresa La Golondrina, que están autorizadas por el estado nacional para hacer el servicio que están cumpliendo, realicen el recorrido y puedan volver a subir de una unidad a otra, "me comuniqué esta mañana con la dirección de tránsito y Transporte de la provincia del Chubut quienes explicaron que no debería ser así, que estamos autorizados a transitar, No quiero pensar que esto es una cuestión netamente del orden policial y de aquí de la localidad de Lago Puelo que nos estén poniendo trabas únicamente a nosotros” manifestó Pascual.





