El atentado se produjo con las primeras horas del 2021 en un sector conocido como la curva de Rogel en el kilómetro 13 de la ruta provincial 86 en el Paraje Mallín Ahogado. El saldo una máquina de la empresa CN Sapag quedó inutilizada.

Las primeras horas del nuevo año llegaron con un atentado que se produjo pasadas la 1:30 de la madrugada del 1 de enero, según destacaron vecinos del lugar a noticias del Bolsón, "nosotros nos fuimos a las 10 de la noche y estaba todo normal cuando volvimos cerca de las 3 de la madrugada nos encontramos con la policía y bomberos que estaban terminando de hacer su trabajo y ahí nos enteremos de lo que había sucedido", comentó uno de los vecinos a este medio.













El vecino además explicó que seguramente los habrían estado observando desde la oscuridad esperando que no quede nadie en la casa para poder incendiar la máquina, que se encontraba a unos 60 mts de su casa, de igual manera el vecino destacó que las otras dos máquinas que estaban en el lugar no resultaron siniestradas.

De igual manera personal de bomberos voluntarios del destacamento Mallín Ahogado confirmaron que fueron alertados por parte de un llamado sobre el incendio de una máquina Vial por lo que salieron rápidamente con la dotación de guardia y minutos más tardes se le unió el móvil 5 del cuartel central quienes ayudaron a terminar de sofocar las llamas que afectaron únicamente la cabina de la maquinaria.

En contacto con noticias del Bolsón el comisario Sergio Blázquez, titular de la unidad 12 de policía en El Bolsón, explicó que recibieron la alerta por parte de los propios voluntarios de Mallín Ahogado explicando que tenían una situación en horas de la madrugada en el Paraje ruta provincial 86 kilómetro 13 debido a que mediante un llamado telefónico le manifestaban que se estaba incendiando una máquina.





















Con todo Blázquez detallo que una vez en el lugar la comisión policial constato la veracidad del hecho pudiendo observar 1 maquina pala mecánica de color amarilla la cual presentaba daños por incendio en su cabina de comando, la misma es de propiedad de la empresa que se encuentra realizando la cinta asfáltica de la Ruta Prov. 86, y en cercanía se encontraron hojas de papel color blanca manuscritas con símbolos mapuches.









Llamativos panfletos

Los panfletos que se encontraron hacían mención al magnate Joe Lewis pidiendo que se aleje de la región, en contrapartida con otros atentados que han ocurrido años anteriores en la zona llama la atención que los panfletos fueron dibujados en papeles de fotocopia a mano alzada y también las inscripciones fueron realizadas a mano, las mismas sostenían las leyendas: no a las mineras, no a los desalojos de las comunidades, libertad a los presos mapuches, Mongeley Taw Weichan.

Otro de los panfletos escrito también a mano alzada, pero con otro tipo de lapicera sostiene: fuera Lewis del territorio, no mineras, no petroleras, forestales, hidroeléctricas, en el Puel Mapu, basta de persecución, basta de represión, no más desalojo de las comunidades.

















Además en el lugar se secuestró un elemento de tela que podría a ver sido utilizado como precursor ígneo.













Según datos el que pudo recabar este medio dialogando con distintos vecinos que observaron lo que sucedió, aparentemente llegaron un par de personas en un vehículo no identificado y munidos de algún elemento precursor (Cómo pueden ser trapos embebidos en combustible) prendieron fuego en la cabina de la máquina en cuestión, una pala cargadora de origen chino qué tal como ocurrido en otros atentados al quedar incendiada toda la parte de comandos, la maquina queda inutilizada.













Finalmente, el comisario Blázquez confirmó que se le dio parte al personal de la brigada de investigaciones quien realizó los peritajes pertinentes y se abocó al levantamiento de huellas y elementos que quedaron plasmadas en el lugar.





