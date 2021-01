Somos la familia de LEMUNAO Casimiro del paraje Las minas de Pico Quemado y queremos dar a conocer la difícil situación que venimos padeciendo hace 6 años, con el Sr. Evaristo Collihuin, quien nos robó todos nuestros animales, en aquel entonces se realizaron allanamientos los cuales dieron positivo y este hombre ni siquiera fue imputado, nos tuvo usurpada nuestra casa durante 5 años, donde se lo denunció en reiteradas oportunidades y la justicia jamás actuó.

Actualmente conformó la lof che collihuin y quiere adueñarse de nuestro campo en Las minas de Pico Quemado, ya que su campo es lindante al nuestro, este hombre junto a sus hijos Joaquin, Evaristo, su hermano Delsi Collihuin y el hijo de este último Diego Collihuin .

El día sábado 23 de enero de 2021, estos sujetos nos cerraron la tranquera del camino vecinal prohibiendo entrada y salida, nos dejó privados de la libertad y quedamos como rehenes en nuestra propia casa, con mi padre que es diabético el cual es paciente insulina dependiente como así también sus nietos de 4 y 11 años. Este es un claro episodios a donde vemos como nuestros derechos a la libertad, igualdad entre otros son vulnerados.

Un tío que justo se dirige hacia el campo, llego hasta la tranquera y estuvo dialogando con los integrantes de la Lof Che Collihuin y los mismos les informó que no podía ingresar.

Al encontrarse con este panorama el hermano de mi papá fue hasta un lugar lejano a donde ahí señal de wahtsapp y aviso a una de las hijas que se encontraba en Bariloche, ella se comunicó con la unidad policial de Ñorquinco. Desde esta unidad solicitaron un video y la denuncia para actuar, mi hermana tuvo que dirigirse a la comisaria 80 lugar a donde no le querían radicar el escrito porque correspondía a otra jurisdicción motivo por el cual nos vimos obligados recurrir a un abogado particular el cual se comunicó con la fiscalía de la localidad del Bolsón y por directiva del fiscal de turno, recién ahí se pudo realizar la DENUNCIA en la Unidad 80 y se la derivo vía correo electrónico a Ñorquinco para que recién ahí actuén los uniformados de la misma.

Los uniformados llegaron al lugar aproximadamente a las 23 hs, luego de llegar a nuestro domicilio y tomar declaraciones, se le mide la glucosa a mi padre Casimiro Lemunao, el mismo fue derivado de forma urgente a Bariloche ya que el nivel supera los 400. Motivo por el cual debió salir acompañado por la policía, como así también el día domingo fue nuevamente acompañado por personal policial ya que no había ninguna resolución de la tranquera por parte de la fiscalía, ese mismo día fuimos amenazados por Evaristo quien nos gritó delante del personal policial que “cuando nos encuentre en la ruta nos dispararía con armas de fuego”. Desde ese preciso día nos corren los caballos, para luego perseguirnos y agredirnos, de forma psicológica y verbal a través de insultos amenazantes.

El día 28 de enero de 2021, en horas del mediodía Pablo y Agustín se dirigen a buscar los caballos en el campo de Lemunao, cuando de pronto son sorprendidos por los hijos de Evaristo Collihuin, Joaquin y Evaristo donde los golpean y a uno de ellos le proporcionan un golpe en el brazo provocando 2 quebraduras y golpes de arreador por su cuerpo, diciéndoles “que se vayan y que de la comisaría de Ñorquinco no les hacían nada” ya que tienen un familiar en esa dependencia quien le brinda toda la información.

Luego de este accionar vuelven a cerrar el ingreso del camino vecinal con candado y quedándose allí a hacer guardia, mi hermana que se dirigía a llevarle la medicación a mi padre, no pudo a ingresar debido al impedimento del lonko Collihuin y familia.

Al llegar a Bariloche, alrededor de las 15 hs, nos comenzamos a comunicar con la unidad policial de Ñorquincó la misma nos solicita nuevamente una denuncia, siendo que ya ocurrió este episodio, realizamos dicha denuncia, nos comunicamos con la comisaría n° 73 donde nos manifiestan que no llegó ningún mail, esperamos y nuevamente llamamos y nos informan que recibieron la denuncia, pero no se podían acercar al lugar porque el patrullero no contaba con rueda de auxilio, en relación a la problemática expresada por el oficial de turno, quien no mostraba predisposición para acercarse al domicilio de nuestro padre para constatar su estado de salud, nos vimos obligados a comunicarnos con el intendente de la localidad de Ñorquincó. Contándole la situación y ver qué solución nos podía brindar, a partir de ese momento la comuna se pone en contacto con la policía de esa localidad para gestionar y resolver el inconveniente de la rueda de auxilio.

Alrededor de las 20.30 hs nos volvimos a comunicar y nos informaron que se encontraban en la gomería. A las 21.05 hs nuevamente llamamos y por fin nos dicen que ya habían salido hacia las minas de Pico Quemado, lugar donde se encuentra mi padre junto a su sobrino y 2 amigos.

Queremos dejar en claro que nos sentimos abandonados por la burocracia institucional del Estado, porque las instituciones que deberían intervenir no están dando respuestas efectivas al reclamo de las tierras de que en vida fuera de mi abuelo Lemunao José María. Contamos con toda la documentación en relación al permiso de ocupación precario, teniendo en cuenta que esas tierras son fiscales. A su vez se clarifica que se abonó el pastaje hasta el año 2010 a la Dirección de Tierra de Viedma, el pastaje se dejó de abonar luego de la caída de la ceniza en el año 2011, por disposición de la Dirección de Tierra.

Nuestra familia no quiere lamentar la pérdida de ninguna vida, somos una familia trabajadora, No conflictiva como sí lo son los integrantes de la Lof Che Collihuin, quienes expresan que son Mapuches y ellos tienen su propia ley y que están avalado por la OIT art. 7 y por la Constitución pero sabemos que ellos no pueden cerrar la tranquera de acceso en un camino vecinal en pos de su economía de subsistencia, su cultura y su lengua como ellos mencionan.

También es importante resaltar que la Lof Che Collihuin cuenta con el apoyo de un medio de comunicación de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que les brinda un espacio para expresarse y valla casualidad que el Lonco siempre se hace el victima cambiando de discurso a los hechos violentos que provoca indicando que es discriminado por ser mapuche. Cuando en realidad tiene problemas con casi todos sus vecinos lindantes a sus campos tanto en Chacay Huarruca invernada como en Las minas de Pico Quemado a donde se encuentra la veranada.

Por ultimo queremos dejar en claro que tanto el Lonco Colliuhin Evaristo y su hijo el Warken Collihuin Joaquín tienen antecedentes penales por homicidio entre otras causas judiciales. En la actualidad se registran más de 60 denuncias penales hacia el Lonko Evaristo Collihuin y la justicia sigue sin dar respuestas y nos preguntamos ¿Esta es en realidad la justicia que nos representa a los argentinos? ¿Qué están esperando para actuar? Entre otros interrogantes, pero más allá de eso queremos la pronta actuación desde la fiscalía del Bolsón a cargo del fiscal Francisco ARRIEN.

Carta de lectores de la familia de LEMUNAO Casimiro del paraje Las minas de Pico Quemado .





