Previo al Ciclo Lectivo 2021 todos los y las docentes deberán ingresar a través del portal web del Ministerio de Educación y Derechos Humanos (https://educacion.rionegro.gov.ar/), hacer click en “trámites y consultas” y continuar con los pasos que se indiquen, para registrarse en el nuevo legajo virtual.

Para participar en la asamblea en las fechas establecidas deberá inscribirse como postulantes en las vacantes ofrecidas.

Asimismo, a través de la Resolución N° 66/2021, también se determinó que los y las docentes interesados deberán inscribirse como postulantes a cada cargo y/u horas, y permanecer conectados (en línea) mientras se desarrolle el acto público.

La modalidad de designación será la establecida por Resolución Nº 2256/20 y 2397/20, con la rectificatoria del artículo 6 que se establece que la o el docente designado, deberá comunicarse inmediatamente con la supervisión, con el fin de manifestar la aceptación o no de la designación; y en caso de no aceptar o no comunicarse el supervisor continuará designando teniendo en cuenta las lista de aspirantes; y de acuerdo a un cronograma preestablecido por los y las supervisores y supervisoras; y en forma conjunta en todos los niveles y modalidades (en donde debe constar cargos u horas con el detalle de fecha y horario a desarrollarse la designación de los mismos).

Además, determinó que los y las docentes que cesen en sus cargos y/ u horas al 09 de febrero del 2021, deberá continuar prestando servicio en el mismo, garantizándole el cobro de sus haberes por todo febrero, tomando posesión del nuevo cargo el 1 de marzo del 2021.

En aquellas zonas supervisivas en las que las condiciones sanitarias lo permitan, y en cumplimiento de la Resolución Nº 4119/20 “Protocolo CuidaRNos”, las asambleas podrán realizarse de manera presencial y los cargos ofrecidos no podrán otorgarse de manera virtual.

En este proceso el Sindicato UnTER designará veedores con la finalidad de participar como observadores del proceso de designaciones en las Asambleas de Interinatos y Suplencias virtuales a desarrollarse.

Según Calendario Escolar 2021 las asambleas de Interinatos y Suplencias de Cargos y/u horas para la Educación Inicial, Primaria y Secundaria se realizarán en febrero, entre el 12 y el 26 de ese mes.

Por más información los interesados podrán ingresar en la página del Ministerio.