Desde la conducción de Gestur cursaron ayer una nota al gobernador Mariano Arcioni donde exigieron “respuestas serias, no necesitamos funcionarios que nos usen para hacer catarsis, queremos planes serios, de inversión real, pero con capacidad de responder a las contingencias en el corto, mediano plazo y largo plazo. Necesitamos salir adelante todos juntos, de frente y sin falsas promesas”, en referencia al colapso energético que sufre la región en las últimas décadas.

La misiva, firmada por la presidente Doris Romera y la secretaria Aluminé Honik del Grupo de Empresarios de Gestión Turística, también está dirigida al ministro Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, y a los intendentes de Lago Puelo, Augusto Sánchez; de El Hoyo, Rolando Huisman; y de Epuyén, Antonio Reato. Recuerdan que “es sabido que a lo largo de los años, la red de energía eléctrica de nuestra zona se ha ido degradando, y que el personal de la Dirección General de Servicios Públicos (Delegación Noroeste), carece de los elementos necesarios para realizar no solo el mantenimiento preventivo, sino el de emergencia”.

De igual manera, subrayaron que el Corredor de los Andes (que se extiende desde El Manso al norte hasta Corcovado al sur), “tiene al turismo y a la producción como principal fuente de ingresos, donde el servicio de energía eléctrica es imprescindible para mantener las cámaras e instalaciones de frio, los servicios mínimos en los complejos turísticos hoteleros, las redes de internet y telefonía y los servicios de agua. Vale decir que se corta la luz y nos quedamos desnudos y sin respuesta”, graficaron.

“Al día de hoy –agregaron-, se han realizado infinidad de presentaciones, se nos ha prometido que el 60% de la facturación iba a permanecer en la zona para el mantenimiento de redes, pero nos encontramos con que hemos pagado una sola factura y se volvió a caer el sistema y que, además de ver que no haya accidentes sobre la red, un temporal de viento nos despoja de todo”.

Remarcaron enseguida que “pocos empresarios han podido equiparse con grupos electrógenos, pero claramente el costo operativo no es el mismo. En épocas de vacas flacas, incertidumbre y reducción de márgenes de ganancias, con un mercado deprimido que fija los precios al límite de la renta, resulta imprescindible contar un servicio de energía eléctrica previsible, con una tensión regular, que no queme nuestros equipos y con servicios que no nos dejen sin luz durante 18 horas”

Concluyen señalando que “no hay más tiempo, ya estamos muy golpeados: una epidemia de hanta virus en la temporada 2019, una pandemia de Covid en la temporada 2020 y 2021, donde cualquier circunstancia climática nos deja sin cobertura energética”.

Por su lado, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, filial Chubut, Miguel Sosa, dijo que “está en juego el desarrollo de una región conformada por 11 localidades, con 160 mil habitantes y 12 mil camas de alojamiento turístico; además de todas las actividades productivas. Estamos hablando de una economía importante en la Patagonia, pero sin energía no tenemos futuro”.

Abandono

De igual modo, Sosa criticó que “nunca vi semejante nivel de abandono, desidia y falta de gestión de los responsables del Parque Nacional Lago Puelo y su dirigencia en el país. Realmente, es vergonzoso y calamitoso su estado, donde se nota que no hay coordinación ni planificación y todo es improvisado”.

Remarcó que el lugar“era el orgullo y la perla privilegiada de la Comarca Andina, pero hoy nos da vergüenza, tanto por la falta de criterio para recibir a la gente, como la falta de limpieza. No podemos mentirnos y engañar a la gente que nos visita, pero les recomiendo que no vayan porque es un espanto”.

Asimismo, comparando a Lago Puelo con la localidad de El Hoyo, donde “las calles están poceadas y no se riegan; no pasa el basurero en toda la semana; se corta la luz y el agua permanentemente y tampoco se arreglan los caminos de acceso a Puerto Patriada y El Desemboque, a pesar de que cobran $200 por auto para estacionar”; Sosa aseguró que “no estamos muy lejos de esa misma realidad”.

“Reconocemos las dificultades que han tenido los intendentes durante un año muy complicado por la pandemia, pero tienen funcionarios que no están a la altura de las circunstancias y no ayudan en absoluto a la gestión. Hay lugares donde los yuyos salen del asfalto y no tiene nada que ver con la falta de recursos, porque en cada municipio hay muchos empleados y contratados, que debieran tener al menos una contraprestación de servicios por el salario que pagamos todos los vecinos”, concluyó.

Piden recursos

En tanto, esta semana el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, se reunió con su par de El Hoyo, Rolando Huisman, productores locales y referentes del sindicato Luz y Fuerza con la premisa “de trabajar en acciones conjuntas frente a la situación de emergencia energética que atraviesa la región del noroeste del Chubut”.

Al cierre, el jefe comunal precisó que “he planteado al ministro Aguilera la necesidad de resolver los problemas energéticos de la Comarca Andina de manera urgente. Sabemos que los trabajadores no disponen de los elementos básicos para poder realizar su trabajo y que con el crecimiento de la población los servicios no dan abasto”.

Por su lado, los trabajadores manifestaron su preocupación “ante la falta de insumos y la gran cantidad de trabas a la hora de solicitarlos. Necesitamos una solución para una problemática que empeora cada vez más y nos afecta a todos por igual, queremos resolver los problemas de los vecinos”, resaltó el secretario general de la seccional Lago Puelo de Luz y Fuerza, Mauro Palma.

Augusto Sánchez también propuso en la oportunidad que “ante esta situación, una respuesta posible es la obtención de un ATP que garantice resolver lo antes posible la falta de insumos básicos para los trabajadores y para la mejora de los servicios”.

Tras la reunión, los jefes comunales acordaron trabajar junto a sus pares de Epuyén y Cholila para “presentar un reclamo a la provincia sobre el mal funcionamiento de la energía en la región noroeste del Chubut y pensar un proyecto en conjunto para buscar soluciones a la situación que se atraviesa”.

