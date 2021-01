La curva de contagios en la provincia está en alza y para Ibero esto se debe a las reuniones sociales y a la falta de conciencia al momento de respetar las medidas sanitarias. “Estuve recorriendo algunos lugares de veraneo y no se ha entendido la importancia del barbijo, del distanciamiento social, de no compartir vasos, botellas, el mate. Y los casos son por las juntadas. No se puede culpar al turista, más allá que el movimiento de personas genera el llevar y traer el virus, pero todos los casos son de nuestra provincia, de nuestra gente y es muy preocupante”, expresó la doctora.



Nuevamente hay una alta ocupación de las camas de terapia intensiva. Además, preocupa el número de fallecidos. Por eso Ibero insistió en la importancia de cuidarse. “Hay muchos fallecidos, hay muchos pacientes graves con respirador, y yo vi el comportamiento de todas las personas”.



Si bien en Río Negro como en todo el país, empezó a implementarse la vacuna contra el COVID-19, la funcionaria insistió que hay que ser consciente que el virus sigue: “La vacuna no para la pandemia, el virus no se fue y el calor no mata el virus; se debe entender que lo más probable que el que está sentado al lado nuestro sea positivo y seamos contacto estrecho, lo que implica estar aislado 14 días en el verano, significa que cualquiera puede llegar a necesitar una cama de terapia intensiva y no tenerla".



"Una vez dije que el respirador no era una salvación, que la mayoría que lo necesitaba terminaba con muchas secuelas. La mejor vacuna es distanciarnos, ir a la playa pero que el que esté a nuestro lado respete mis 2 metros y si sube la marea, hay muchas playas para ir; si estamos en el lago disfrutando, hay que distanciarse, si vamos a comer a un restaurant, que sea con el grupo familiar con el que convivimos o sin es con amigos, mantengamos la distancia porque puede tener coronavirus y no saberlo”, enfatizó.



“Muchos dicen que faltan más controles. Ojalá que seamos tan responsables y tan adultos de entender, que no necesitemos un policía que nos corra y nos diga y encima lo retemos cuando alguien nos pida que mantengamos a distancia”, finalizó.



Mirá todas las recomendaciones

-Uso de barbijo

El uso del barbijo o tapabocas es y será obligatorio durante todo el tiempo que dure la pandemia. Para que su uso sea efectivo es importante asegurarse que cubra nariz, boca y mentón y no tocarlo mientras se utiliza.

Cuando el barbijo está sucio o húmedo es importante lavarlo o cambiarlo por otro limpio.

-Distanciamiento social

Tener en cuenta que junto al uso del tapabocas, es clave respetar el distanciamiento social, es decir, mantener una distancia de dos metros con respecto a los demás, evitar las multitudes, los espacios cerrados y encuentros sociales; no dar la mano, abrazar ni compartir mates u otros utensilios; y es fundamental no visitar a personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo.

-Higiene de manos

Además de estas medidas es necesario continuar con el hábito del lavado de manos como método adecuado para la prevención, utilizar agua y jabón para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos. El lavado debe durar al menos 40–60 segundos y debe abarcar la totalidad de la mano, palma, dedos y uñas.

En caso de no contar con la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón se pueden desinfectar con soluciones a base de alcohol (alcohol en gel).

Como medida principal se recomienda y se hace hincapié en la importancia de incorporar el hábito del lavado de manos como método adecuado para la prevención, sobre todo antes y después de manipular alimentos, comer o beber; luego ir al baño, limpiarse la nariz, toser o estornudar; de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes y barandas; y después de manipular el celular, dinero, llaves o animales.