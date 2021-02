Amparo Ruiz es una joven vecina de Cuesta del Ternero, 4 generación de viejos pobladores que el pasado viernes fue testigo de la agresión hacia el intendente Bruno Pogliano y decidió dar su opinión de lo sucedido, "¿Quieren expresarse de ese modo? Perfecto, pero no lo hagan en nombre de la Cuesta del Ternero porque eso no es lo que estamos intentando construir", dejo en claro la joven. Amparo Ruiz es una joven vecina de Cuesta del Ternero, 4 generación de viejos pobladores que el pasado viernes fue testigo de la agresión hacia el intendente Bruno Pogliano y decidió dar su opinión de lo sucedido, "¿Quieren expresarse de ese modo? Perfecto, pero no lo hagan en nombre de la Cuesta del Ternero porque eso no es lo que estamos intentando construir", dejo en claro la joven.





Quiero expresar públicamente como lo hice de manera personal, mi desacuerdo, mi completo y profundo desacuerdo con el específico grupo de personas autodenominadas como "autoconvocados en defensa del bosque" que intervinieron, según sus palabras, para expresarse, (de manera violenta y agresiva en presencia de niños) en la reunión de vecinos de Cuesta del Ternero del día 12 de febrero, reunión publicada en los medios de comunicación, abierta a la comunidad... para participar, no para agredir.

Quiero expresar, personalmente, como lo hice en el momento, que a mí familia también se nos quemó todo, que ningún avión, ningún helicóptero nos tiró una gota de agua, que perdimos 40 años de trabajo de mis padres y más de mis abuelos, que apagamos como ustedes con el cuerpo el fuego entre amigos y familiares, con baldes, con remeras mojadas en arroyos.

Que entiendo todo lo que dicen sobre los bienes comunes y el peligro que corremos de perderlos tras negocios inmobiliarios y transnacionales.

Algo leí sobre el tema. Estoy al tanto. (Quien me conoce sabe y sabe mi postura al respecto, en defensa del bosque).

Pero sepan de mi persona, y se los dije in situ, que el modo en que fueron a la Cuesta del Ternero y específicamente a la escuela N°211, a "expresarse" (violentar) al intendente, que estaba recibiendo nuestras necesidades, no suma en absolutamente NADA. RESTA! Y MANCHA A GENTE CONOCIDA QUE TENGO DENTRO DE LOS AUTOCONVOCADOS QUE EN VERDAD, QUIEREN DEFENDER NUESTROS BOSQUES.

Los vecinos, viejos pobladores como nosotros, (4ta generación) nos sentimos agredidos con su manera de "expresarse".





¿Quieren expresarse de ese modo? Perfecto, pero no lo hagan en nombre de la Cuesta del Ternero porque eso no es lo que estamos intentando construir.

Somos una comunidad pequeña, heterogénea y más o menos, nos conocemos todos.

Esos no son lo métodos que está llevando a cabo la Cuesta del Ternero para sobrellevar esta terrible situación que todos estamos atravesando.

No la que queremos los viejos pobladores ni las generaciones venideras.

Mi más profundo desacuerdo con las personas (de y fuera de la Cuesta del Ternero) que están a favor de esos métodos. Personalmente, me lleve decepción de algunos vecinos, de otros no me sorprendió pero tampoco lo esperaba.





Lo dije en persona, ahora lo hago público.

Porque si nos vamos a expresar, bienvenida sea la libertad de expresión, pero entendamos que tu libertad termina cuando afectas a alguien de manera negativa, por no decir agresiva.

Seamos respetuosos y honestos.





Personalmente y en nombre de los viejos pobladores, luego de haber dialogado con ellos, pido disculpas al intendente, Bruno Pogliano , por vivir esa agresión (que nosotros también sentimos) en nuestro hogar. Y hablo solo por los viejos pobladores, y por quienes nos sentimos igualmente agredidos. Irrumpidos.





No decimos que no vengan, decimos que ese no es nuestro modo. Que esos no son los métodos que hace 6 (seis) reuniones venimos desarrollando, y creo que está más que claro.

Todavía no entiendo qué es lo que lograron, lo que consiguieron con su método de "expresión"...

En cambio, del modo en que venimos trabajando los vecinos, (repito esta es la 6ta reunión publicada en los medios locales, abierta a quien quiera participar, y así ha sido, porque dicho sea de paso, hemos tenido aportes, por ejemplo, de vecinos de Mallin Ahogado que muy bienvenidos han sido) es de estar, horas hablando intentando construir y llegar a consensos para que todos nos beneficiemos, la reunión lo expresó por si sola.

Pudimos dialogar y nuestras inquietudes, reclamos y pedidos a la municipalidad, todos, fueron recibidos. Hasta la voluntad del intendente de gestionar y facilitar las vías para que nos conformemos como comisión de fomento logramos en dicha reunión.





Lamentable lo vivido. Más aún cuando estás en cada reunión, haciendo cuánta nota sea necesaria para TODOS los vecinos, incluso aquellos que defienden este tipo de "expresión" que no es más que violencia, resentimiento y ganas de "agitar" para romper. Lejos de lograr algo constructivo. Lejos de lo que entendemos es una construcción de una sociedad mejor.

-------------------

Cuando vean los vídeos que ellos mismos filmaron, agrediendo a cuánta persona se le cruzaba, (porque también recibí agresiones, siendo yo, una vecina más que lo perdi(mos) todo) van a entender la complejidad y la profundidad de mi mis palabras.





---------------------

Díganme lo que quieran. Una mejor sociedad, un mejor mundo, y el cuidado de nuestros bosques, no es por ese camino. Nací y viví en el bosque, ese no es modo. Y no solo lo digo yo. Somos varios vecinos, los viejos pobladores. Y lo lamento PROFUNDAMENTE por las personas conocidas que tengo en AUTOCONVOCADOS que queden pegados en esa violencia por ese grupo de "DEFENSORES".

-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |