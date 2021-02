La referente del vacunatorio local Romina Sheffield se refirió a como es el tramite para inscribirse a fin de poder ser vacunado contra le Civid-19, también explicó cómo se aplica la vacuna y destaco que de las 200 dosis ya inyectadas no hubo efectos secundarios graves, “la vacuna no evita que te contagies, si te ayuda a que el virus no sea tan fuerte o te mate”, sentenció. La referente del vacunatorio local Romina Sheffield se refirió a como es el tramite para inscribirse a fin de poder ser vacunado contra le Civid-19, también explicó cómo se aplica la vacuna y destaco que de las 200 dosis ya inyectadas no hubo efectos secundarios graves, “la vacuna no evita que te contagies, si te ayuda a que el virus no sea tan fuerte o te mate”, sentenció.





Noticiasdelbolson dialogo con la referente del área de vacunación del hospital de El Bolsón Romina Sheffield, quien detallo como son los pasos para poder inscribirse en el registro de vacunación, “Para registrarse a través de la Aplicación Circulación RN, es necesario ingresar al apartado "Vacunación" y completar el formulario con los datos. Si aún no figura el apartado "Vacunación" en la App deberá actualizarla desde el play store del celular”.





Los datos a completar para solicitar el turno serán: fecha de nacimiento, grupo (mayores de 60 años, docentes y auxiliares, personal de seguridad u otros), localidad, e-mail y teléfono. También deberá indicar si la persona presenta alguna comorbilidad seleccionando la opción que corresponda.





Es muy importante completar correctamente la dirección de e-mail y teléfono para que puedan contactarse cuando el grupo está habilitado para la vacunación.





Seguidamente la referente agrego “Una vez completados los datos ya quedarás registrado/a en la base del Ministerio de Salud de Río Negro y figurará el mensaje: “Muchas gracias. Hemos recibido correctamente tus datos. Te notificaremos cuando haya disponibilidad de vacunas”.

En calendario nacional

Con todo la referente explico que se prevé que la vacuna entre ene le calendario nacional, “la vacuna contra el Covid se coloca una dosis ahora, la segunda dosis a los 21 días y todavía no tenemos información que se vuelva a repetir o no, pero hasta ahora la información que manejamos es que se aplica una vez por año como la antigripal, si bien no está confirmado es lo que hemos estado hablando porque se va a incorporar al calendario nacional”.

Efectos secundarios leves

Mas adelante y en relación a la cantidad de dosis ya colocadas en la ciudad Sheffield detallo que llevan 200 dosis inyectadas entre la primera y segunda dosis, “los que vacunarnos, de las 200 personas las que presentaron reacciones fueron leves, que fue dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre por unas 24 horas o un par de horas con la primera dosis, con la segunda dosis fueron muy pocos los que presentaron síntomas principalmente mucho dolor de cabeza, pero graves nada”, enfatizo Sheffield.

Tenemos compañeros que cuando se vacunaron eran asintomáticos que al no presentar síntomas cuando lo vacunamos nosotros no lo sabíamos y a las 48 horas o a la misma noche empezaron con fiebre por más de 48 horas al realizarles el hisopado resulta que eran positivos pero ya estaban portando la enfermedad al ser vacunados, no es que la vacuna la produce, sostuvo.

No es que no vas a tener la enfermedad.

Sobre la acción de la vacuna Sheffield fue totalmente clara en explicar como son los tiempos de inmunidad y que esperar, “la vacuna una vez que se recibe la primera dosis a los 10 días empieza actuar la inmunidad, pero al completar la segunda dosis hay que contar desde la primera dosis 41 días y ahí empezás a tener el 97% de inmunidad, pero no es que no vas a tener la enfermedad sino que vas a tener síntomas leves o podemos evitar la muerte”, enfatizo la referente del área de vacunación del hospital de El Bolsón.

Para anotarse a través de la web https://vacunate.rionegro.gov.ar , se deberá hacer click en el botón “Me quiero vacunar” y completar los datos mencionados anteriormente.

Para recibir más información o por inquietudes al respecto: vacunacovid19@salud.rionegro.gov.ar





