Con pocos años de vida mucho entusiasmo y el aporte económico únicamente del municipio local los bomberos voluntarios de Ñorquinco participaron en los últimos incendios forestales de la región donde desde los organismos nacionales destacaron la tarea que los jóvenes voluntarios realizaron. Además, mostraron su preocupación pro la falta de agua.

Claudio Schnaider coordinador de este grupo nacido hace cerca de 3 años en la localidad de Ñorquincó y que con los aportes municipales en No sólo en lo que se compra de equipamiento sino también de vehículo funcionan de una manera valorable, sobre la creación Schnaider detallo, "si bien hace un año más o menos que comenzamos a dar de esta iniciativa, no había cuartel, estaba inaugurado el espacio físico pero en sí no estaba trabajando como cuartel, habían materiales que estaban guardados en el municipio y cada vez que había una intervención se sacaban y se trabaja pero como cuartel comenzamos hace casi un año”.













Mas adelante el coordinador del cuartel explicó como se compone el grupo humano, “en este momento contamos con 7 aspirantes a bomberos, por el momento son solo varones, damas todavía no tenemos por una cuestión de espacio físico ya que a nivel vestuario y demás condiciones, pero es algo que tenemos muy en cuenta por eso, por el momento no hay damas”.

Mas adelante comento como es su historia bomberil y se refirió a la vocación de ayudar al prójimo, “la inquietud de cómo llegar a ser bombero es como todo, acá tiene que haber vocación, todos sabemos lo que significa bomberos, los años que tenemos que estar, el primer año de academia y después son 25 años la cual uno tiene que prestar servicio en forma voluntaria. En mi caso yo soy de Allen, también pasé por el primer año de capacitación y en el momento tengo 16 años servicio y por una cuestión de edad y de antigüedad estoy a punto de pasar a retiro”.

















Grandes incendios forestales

Seguidamente Schnaider se refirió a la participación de el cuartel de Ñorquinco en los incendios de Cuesta del Ternero y Puesto de Chapa, “Con respecto al incendio de El Bolsón, (Cuesta del Ternero), al segundo día de que inició este incendio fuimos convocados con nuestro material que tenemos para aportar nuestro granito de arena, en este siniestro estuvimos trabajando 20 días y después fuimos trasladado de vuelta acá porque cayó un rayo acá en la zona del Puesto de Chapa y provocó un incendio grande en nuestra zona por lo tanto la gente del Splif, consideró que deberíamos está prestando servicio en esta zona que es nuestra zona”.

Además, los voluntarios participaron en los incendios de Arroyo Las Minas y Fitatimen.

Al momento de detallar los equipos con los que cuentan el coordinador dejo en claro que son elementos todos adquiridos por el municipio y prestados a los bomberos, “por el momento el equipamiento que tenemos consta de en un camión Ford cargo con un tanque cisterna, con un sistema de bomba acoplado, además un par de bombas de explosión, después tenemos estos kits forestales que están a la vista, herramientas de mano y por el momento la indumentaria que se puede apreciar, es indumentaria de forestación”, enfatizó Schnaider.

Combatir un incendio sin agua

Con todo el voluntario hizo mención a la falta de agua para cargar las cisternas del camión y de los kits forestales, “En este momento estamos muy preocupados, de hecho, este la gente que en este momento se acercó viene por este tema, a nivel bomberos hoy sí tengo que hacer frente a un incendio no tengo agua, en este momento justo la cisterna donde nosotros hicimos un hidrante, y desde ahí nos abastecemos está vacío”.

Además, detallo que es un problema muy grave, “es muy grave lo que estamos atravesando está vacío porque han bajado las napas, directamente no hay manera de poder bombear agua a la cisterna, se trajo una cisterna hace un año se colocó arriba en una parte alta pero todavía no se terminó esa obra, no está conectada, y la que tenemos actualmente hasta el momento no alcanza abastecer a la población y el hidrante que yo tengo armado ahí en este momento no está vacío”, explico preocupado Schnaider, quien agrego que dé a ver una emergencia se debe recurrir a buscar agua de algún pozón que quede en el rio que está seco.





