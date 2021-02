Se trata de dos hermanos de El Hoyo que protagonizaron un hecho delictivo, por le cual fue detenido, son embargo minutos mas tarde llegó a la unidad 12 de El Bolson una tercera persona exigiendo la liberación de los detenidos, al identificarse resulto ser un policía de Chubut que también quedo demorado por atentado resistencia a la autoridad y amenazas. Se trata de dos hermanos de El Hoyo que protagonizaron un hecho delictivo, por le cual fue detenido, son embargo minutos mas tarde llegó a la unidad 12 de El Bolson una tercera persona exigiendo la liberación de los detenidos, al identificarse resulto ser un policía de Chubut que también quedo demorado por atentado resistencia a la autoridad y amenazas.





El hecho tuvo lugar en pleno centro de El Bolsón a las 3 de la mañana cuando dos personas fueron observadas por las cámaras del 911 robando y elementos del local Jauja de igual manera son observados dándose a la fuga hacia el sector Norte y al percatarse que son descubiertos por el móvil que llegaba al lugar intentaron descartar los focos que llevaban en su poder fruto del ilícito, detallo a NdB el sub comisario Oscar Zapata.

Seguidamente el funcionario informó que un móvil policial los intercepta y los lleva demorados a la unidad 12, no obstante minutos más tarde se presenta una persona que primero no se identifica y luego dice ser hermano de los detenidos, todos oriundos de la localidad de El Hoyo Chubut. Cuando finalmente se identifica resulto ser efectivo policial de esa provincia, al no tener respuesta sobre el pedido de libertad de sus hermanos, el hombre comenzó a agredir al personal policial femenino que estaba en la unidad 12 por lo que también debió ser demorado.

Finalmente, luego de cumplimentar todas las dirigencias procesales y con la orden del fiscal recuperaron la libertad en horas del Mediodía de hoy.

Se les instruye una la causa a los primeros imputados sobre hurto y daño a propiedad privada, con todo el policía chubutense se le abre otra causa por atentado resistencia a la autoridad y amenazas, la tiene un agravante por ser policía.

Según detallaron fuentes confiables los demorados estarían bajo la influencia del alcohol.





