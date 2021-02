Este fin de semana alrededor de 70 jóvenes atletas se reencontrarán en la pista para participar del campeonato argentino organizado por la Confederación Argentina de Atletismo en conjunto con las federaciones atléticas de Río Negro y Neuquén.





La actividad se llevará adelante el sábado y domingo en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de Neuquén para las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 20 y convocará a cerca de 40 deportistas rionegrinos.





El evento se desarrollará de 9 a 18 el sábado y de 9 a 14 el domingo y contará con el acompañamiento a las federaciones por parte del Ministerio de Turismo y Deporte de Río Negro y del Ministerio de Deportes de Neuquén.





Debido a la pandemia de COVID-19, durante el 2020 los nacionales se vieron postergados. Por esto, la Confederación Argentina de Atletismo decidió poner en marcha las competencias en esta fecha pero de manera “virtual”.





La modalidad de la competencia nacional





Las instancias nacionales se dividirán por regiones a fin de evitar el aglomeramiento de atletas y competirán de acuerdo a cercanía geográfica, como en el caso de Neuquén y Río Negro. Luego, los resultados se cotejarán con el sistema de competencias del resto del país para definir los campeones de cada prueba.





Además se decidió hacer una modificación al sistema a fin de que reconozca a los atletas en base a la categoría que les correspondía en 2020.

