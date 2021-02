Luego de pedirle disculpas a la comunidad de El Bolsón y de brindar excusa sobre el accionar de nación en el incendio forestal que consume más de 10000 hectáreas el mini del viceministro de medio ambiente Sergio Federovisky sostuvo que el incendio está relativamente contenido.

Esta mañana en el patio central del Municipio del Bolsón y acompañado por el intendente de la localidad Bruno Pogliano junto al ministro de producción de la provincia de Río Negro Carlos Banacloy, el viceministro de medio ambiente de la nación Sergio Federovisky pidió disculpas a la comunidad por los dichos vertidos en medios nacionales, "sí fui malinterpretado la responsabilidad mía, creo que fue malinterpretado, creo que lo que se tradujo de lo que yo dije no es lo que quise decir pero en todo caso no tiene importancia porque el funcionario soy yo y me hago responsable de las cosas que digo Y reitero tuve toda la intención de colaborar, no la intención de confrontar ni mucho menos. Solamente quise señalar que en el momento en que algunos medios también creo yo malinterpretan al intendente respecto de un pedido de ayuda desesperada a la nación, en ese momento la nación estaba aquí como bien lo dijeron todos en esta conferencia de prensa desde el momento inicial del fuego y en ese momento había creo yo insisto técnico del Sistema Nacional cuál fue o así puede solicitar la cantidad de medios y de brigadistas era necesario para enfrentar el incendio por lo tanto no quiero entrar a ninguna polémica al contrario estamos trabajando codo a codo con la provincia con el municipio vuelvo a decirlo si mis palabras fueron malinterpretadas pido disculpas en ningún momento quise ofender absolutamente a nadie y menos a la población de El Bolsón qué es la víctima en este caso”, sostuvo el funcionario nacional.

Hubo un alivio, pero de ninguna manera de ninguna manera la batalla está terminada.

Sobre la situación del incendio el viceministro fue muy cauto en dar una respuesta pero se mostró confiado en el trabajo de los brigadistas y sostuvo, “yo sobrevolé hoy la zona junto con la gente del sistema del manejo del fuego y la gente del Splif y de la provincia, lo que observamos es que algunos de los focos están contenidos, no controlados creo que sería una irresponsabilidad de todos nosotros decir que está controlado; Por qué el control como su nombre lo indica implicaría que la situación no va a volver a crecer, no sabemos, no podemos decir que esos no vaya a ocurrir hoy y lo vimos claramente había muchos focos activos circunscriptos relativamente pero activos en situaciones que podrían llegar a ser amenazantes para determinados casos ya sea regresando, entre comillas, hacia la posibilidad de afectar las áreas aledañas a El Bolsón que estuvieron amenazadas en los últimos días o como bien explicaba Alberto.

Mas adelante Federovisky agrego “Ante la eventualidad de que el fuego avance hacia el Valle de El Hoyo y quizás avanzar una zona que hoy no está afectada, por lo tanto, decimos está relativamente contenida, resumiendo hoy la situación está relativamente contenida, hubo un alivio por la baja de la temperatura, pero de ninguna manera la batalla contra este incendio está terminada de ninguna manera”, sentenció.

Consultado sobre los 26 aviones hidrantes que había comprometido en su gestión la ex presidente Cristina Fernández, el funcionario nacional respondió, “la verdad que yo mal haría decir qué pasó con aviones si se compraron o No, yo pertenezco a este gobierno, a este, y a la actualidad este gobierno, que recibió mal que le pese a quien le pese un plan Nacional de manejo del fuego desfinanciado y descuartizado porque había sido trasladada una parte al Ministerio de seguridad y el resto había quedado sin ningún financiamiento activo en el Ministerio de ambiente”, detallo Federovisky.

Solidaridad

Por su parte el Ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro, Carlos Banacloy, pidió respetar el pedido de no hacer fuego, por “solidaridad” con los brigadistas que hace 15 días enfrentan el incendio que consumió 8.000 hectáreas de bosque y pastizales en la Zona Andina.

Banacloy hizo este llamado en una conferencia de prensa junto al viceministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Federovisky y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano.

La prohibición de hacer fuego se oficializará en las próximas horas a través de un decreto de la Gobernadora, Arabela Carreras.

“En El Bolsón hay entre seis y diez denuncias diarias por incendios, y en Bariloche hay más de 30 por día. Hay una crisis hídrica, tenemos las temperaturas más altas de los últimos 60 años, por el momento no habrá lluvias, hoy vamos a tener una máxima de 33 grados, por eso necesitamos la solidaridad con los brigadistas y pedimos por favor que dejen de hacer fuego”, expresó.

Agregó que “estos brigadistas empiezan a trabajar en el incendio a las 7 de la mañana y regresan a las 9 de la noche, es muy extenuante y es una irresponsabilidad muy grande arriesgar con generar otros incendios”.

El reporte oficial del día lunes dice

A las 6:00 se convocó el personal y se comenzaron con las tareas de control sobre la zona de la Rinconada Nahuelpán (Sector 2) definiendo que todo el personal de la Brigada Nacional, Córdoba y Neuquén (36 brigadistas en total) asistieran a la zona de la Cascada donde continuaron hacia el Sur con el trabajo con herramientas de mano y línea de agua desde donde quedo ayer a la hora del repliegue. A las 7:00 fue trasladado el personal de Parques Nacionales (33 brigadistas) por helicóptero hasta la parte alta desde donde bajaron por el perímetro haciendo faja.

Por su parte, en la zona norte, trabajaron combatientes del SPLIF El Bolsón más Bomberos policía de Río Negro (28 brigadistas) quienes hicieron línea con herramientas sobre el perímetro y sofocando puntos calientes dentro del área incendiada. Se realizaron disparos de agua con los medios aéreos desde las 7:00 de la mañana.

Los resultados fueron los esperados, juntando las dos líneas del sur alrededor de las 12:00 y manteniendo las mismas durante la hora de mayor temperatura.

Los SECTORES 1 y 3 fueron recorridos por personal de SPLIF El Bolsón con un camión cisterna, con muy poca actividad.

El SECTOR 2 de exposición Norte, sobre el Barrio Unión, fue abordado por personal de SPLIF Bariloche y Bomberos de la Policía de Río Negro, monitoreando el perímetro y extinguiendo puntos calientes.

El SECTOR 5 fue abordado por 5 brigadistas (Splif El Bolsón y Ñorquincó) quienes sofocaron algunos puntos calientes de la línea y trabajaron sobre algunos árboles encendidos, trozando, haciendo faja y trabajándolos con los medios aéreos.

Como ocurre desde el martes pasado, brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, con móviles y equipamiento de combate siguen trabajando en el SECTOR 6 que es donde ingreso el fuego a la provincia de Chubut. El día de hoy fueron 23 los que asistieron al sitio de referencia. Por su parte, el mismo sector, pero hacia el flanco derecho, fue monitoreado por personal de SPLIF El Bolsón con un camión cisterna. Presentó poca actividad.

Además, se mantiene el gazebo de salud y se armó un sitio en la Central SPLIF para realizar tratamientos regenerativos musculares y masajes y una carpa en el aeródromo para atención general. Esto, además de la ambulancia con enfermeros que ya venían trabajando.

En resumen, podemos decir que se considera que los sectores 1, 2 y 3 están contenidos, la parte baja del 5 se encuentra detenido y la parte alta circunscripta, mientras que el 4 y 6 aún se encuentran en condición de ser controlado.

El área de afectación estimada, considerando los nuevos avances del incendio arroja una superficie aproximada de 7.500 ha.

Solicitan la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario

Por su parte el intendente Bruno Pogliano junto al ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy; el secretario de Ganadería de la provincia, Tabaré Bassi; el subsecretario de Recursos Forestales, Fernando Arbat; y la legisladora, Adriana del Agua; firmaron el acta mediante la cual la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria le propone al Poder Ejecutivo provincial que se declare la condición emergencia y/o desastre agropecuario para que los productores afectados por el incendio tengan beneficios tanto fiscales como financieros.

