Desde los últimos días del año 2020 el frente de todos de la localidad de El Bolsón se viene nucleando entre sus distintos hace referente buscando una alternativa electoral para las legislativas de este año y también pensando las elecciones a intendentes del 2023 así lo confirmó esta mañana el referente Mario Scandizzo.

Si bien en un primer momento los referentes ligados al Frente Para la Victoria de El Bolsón negaron las reuniones que se llevaban adelante en esta oportunidad le hicieron pública y con la presencia de la referente de San Carlos de Bariloche cómo es Ana Mark en tal sentido Scandizzo destacó, “efectivamente el día viernes Tuvimos una reunión de las que venimos llevando a cabo con el frente de todos donde participan referentes importante no de nuestra localidad él esté con una compañera que vino desde Bariloche Ana Mark que representa al Ministerio del interior en la provincia de Río negro trabajando con los intendentes esa reunión es por el 2021 y por el 2023 todos sabemos que tenemos legislativas ahora en este año no sabemos si va haber pasó si no va haber pasó pero empezamos a trabajar también para la intendencia del 2023 para hacer opositores a este gobierno de Bruno y de juntos somos río negro”.

Sobre el eje de la reunión explicó que plantearon que no van a permitir de ninguna manera que la interna nacional y provincial vuelva meterse en la localidad, “realmente queremos ser gobierno en el 2023”, sentenció.

No es momento de hablar de candidaturas, pero…..

Seguidamente y ante la consulta sobre si se hablo de la candidatura a intendente en el 2023 Scandizzo detallo, “Mira nosotros la hicimos al revés, lo que charlamos con cada una de estas personas que vos nombraste también con Rosa Monsalve, también Tino Rinaldi, nosotros creemos que no es momento de hablar de candidaturas, es momento de juntarnos y ver lo que hicimos mal para poder corregir los errores y de sanar algunas heridas que dejaron las elecciones municipales en nuestra localidad”.

Elecciones legislativas

Sobre cómo se elegirá el candidato a legislador nacional Scandizo explicó que saldrá del consenso, “nosotros elegimos diputados nacionales ahora y entre los nombres que están en danza son varios está Ana Mark, está el compañero Berros, está Claudio Thieck también por otro sector, está la compañera Espósito también que quiere repetir, yo creo que lo que va hacer el frente de todos es una gran reunión no un congreso, una gran reunión y de ahí van a recorrer la provincia y vamos a lograr tener el mejor candidato para enfrentarnos al Pro, con una lista de unidad.

De la reunión que dura más de 4 horas, participaron los referentes locales Rubén Torres, Tino Rinaldi, Rosa Monsalve, Mario Scandizzo y Leandro García. Ana Marc referente barilochense Vino a informar al frente de todos de El Bolsón sobre las obras que se firmaron entre el gobierno nacional y municipio.

