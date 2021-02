Así lo confirmó el sub comisario Oscar Zapata a cargo de la unidad 12 de El Bolson. También detallo la colaboración que se brinda a los equipos de combate de incendios. Así lo confirmó el sub comisario Oscar Zapata a cargo de la unidad 12 de El Bolson. También detallo la colaboración que se brinda a los equipos de combate de incendios.





Esta mañana noticiasdelbolson diálogo con Oscar Zapata sub comisario a cargo de la unidad de policía loca quien detallo, “desde el día sábado, más allá que se está trabajando hace 15 días atrás, con todo está situación colaborando la policía de aquí de la comisaría doce de El Bolsón, la unidad regional de Bariloche también con móviles y personal en esta zona de incendio”.

Mas adelante agrego que durante las últimas 48 horas se estuvo trabajando junto a todo los organismos que están en estos en la zona de Nahuelpán y el barrio Unión, dado que el incendio se había incrementado, “en forma de precaución estuvimos con los móviles para toda la asistencia de la gente y poder evacuar si se daba el caso dado que el sábado a la tarde noche había un temor y nos habían informado que las llamas iban a bajar hacia la zona de los barrios y nos pusimos a disposición de la gente que está trabajando en la zona por lo que pusimos a disposición como le decía la movilidad y evacuamos en un primer momento una familia de 6 personas que la sacamos de la zona esa porque estaba muy próxima a dónde se venían acercando las llamas”.

Agresión a los imputados

Finalmente y consultado sobre las versiones en redes sociales que indican los propios imputados en el incendio sobre a ver recibido agresiones Zapata explico: “Esa situación también llegó a mis oídos que las personas que están imputadas en esta investigación judicial por el incendio habían recibido algún tipo de agresión, aquí en la comisaría no tenemos ninguna denuncia judicial y también nos pusimos a disposición de ellos; porque más allá de que se esté investigando eso tranquilamente pueden a radicar alguna denuncia pero no tengo nada hasta ahora en este momento. Si el personal policial hizo averiguaciones, pero no nadie nos dio la cara como para decir si fueron agredidos ni nada”, sostuvo el sub comisario.





