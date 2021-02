Es en reclamo por la falta del pago de los haberes a 34 trabajadores de servicios generales qué esperar una respuesta, "si no tenemos al menos una respuesta por escrito hoy, o que los haberes hayan sido depositados de acá no nos vamos”, sostuvo Gladys Jara delegada regional de UPCN. Por su parte la coordinadora de Educación Patricia Campos confirmó que se hicieron los reclamos pertinentes y el pago será por planilla complementaria entre hoy en la tarde y mañana por la mañana.

Desde el día viernes pasado 34 trabajadores del servicio de porteros de escuelas de El Bolsón y Ñorquinco están reclamando por el pago de haberes que no recibieron el tiempo y en forma, " son 34 compañeros porteros que no han recibido sus haberes que correspondían al mes de enero, esto sucedió el día viernes cuando tenían fecha de cobro se presentan y no tiene depositado sus saberes. Inmediatamente con Susana nos pusimos en contacto con las autoridades correspondientes y nos dijeron que estaban en la agenda 1 el reclamo de los sueldos de estos compañeros y hoy en día jueves no han recibido sus haberes”, explicó la delegada gremial.

A su tiempo Susana Águila delegada de los trabajadores de Educación gráfico la situación que vive en toda vez que vencen los servicios, las tarjetas de crédito y los trabajadores no tienen el dinero para hacer frente a los compromisos, "lo peor es que los compañeros son todos gente de planta permanente, hay muchos compañeros que están con dispensa por ser paciente de riesgo que están cubiertos por eso no se entiende esta situación”.

Mas adelante agrego que no hay respuesta por escrito sobre cuál fue el motivo que causo esta baja, “no nos dan información, nada por escrito por eso hoy venimos decididos a quedarnos acá si en necesario dormiremos acá, porque tiene que saberlo la delgada que nos vamos a ir hasta que nos den algo por escrito donde se comprometen que antes de fin de semana los chicos van percibir sus haberes”.

Finamente Águila detallo lo que es vivir esta situación, “muchos de los compañeros que estamos hoy acá fuimos dados de baja cuando pasamos todos a disposición; Entonces ya sabemos lo que es estar sin sueldo, sabemos que el banco no nos va a esperar, el banco te embarga todo. ¿Entonces qué vamos a volver a pasar por lo mismo? yo me pongo en el lugar de ellos porque sufrí la baja en su momento, entonces no, no dejemos que pase”, enfatizo.

Prioridad 1

Consultada la coordinadora de Educación Patricia Campos confirmó que se trató de un error en el área liquidaciones en la ciudad de viedma y que ya se hicieron los reclamos pertinentes por lo que se espera que durante la tarde de este jueves en la mañana del viernes el pago ingrese mediante el sistema de planilla complementaria, " entiendo la situación y es totalmente valedero el reclamo por lo que ya desde el mismo día vi viernes que nos comunicamos con el gremio hicimos los reclamos pertinentes por lo que estoy consultando continuamente para que me confirmen que fueron liquidados los haberes.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |