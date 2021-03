Se trata en su mayoría de vehículos de turistas, aunque también hay un par de vehículos de conductores reincidentes. Se trata en su mayoría de vehículos de turistas, aunque también hay un par de vehículos de conductores reincidentes.

Así lo confirmó esta mañana el director de tránsito y Transporte de la localidad de El Bolsón Leandro Leoni quién detalló que los operativos se comenzaron a realizarse el día viernes por la mañana de forma aleatoria con un resultado que llegó a sumar 10 vehículos," empezamos el día viernes con este resultado los tres vehículos de transporte secuestrados en la caminera y si después se le sumaron tes vehículos particulares más, ya luego en la madrugada el domingo tuvimos 10 autos secuestrados por alcoholemia positiva”.

En relación a los 3 camiones de bandera chilena que fueron secuestrados en la caminera el funcionario detalló qué quedaron secuestrados en el Escuadrón 35 de gendarmería Nacional sobre la suerte de los choferes agregó, “los choferes fueron bajados de los vehículos hasta que lleguen nuevos conductores, si bien en un primer momento habían explicado que tenían que pasar un par de horas hasta que les baje la graduación alcohólica y podrían conducir finalmente no fue así, no se les permite volver a la ruta, intervino la CNRT y se realizaron procesos internos porque se trata de una ruta nacional se les labran sus actas correspondientes y los choferes no pueden conducir más”.

















Finalmente, Leoni confirmó que había muchos autos que eran locales, “hay muchos conductores que no son de acá, si tenemos algunos casos reincidentes, pero llama la atención que en este caso hay muchos autos de afuera, a pesar de la fuerte campaña de concientización que se realiza a través de los comercios gastronómicos y los alojamientos sobre la tolerancia cero”.





