"En el día de hoy voy a presentar una denuncia penal porque estamos hablando de un fuego intencional. Lamentablemente nuestros especialistas indican que el incendio se prendió intencionalmente y el que lo hizo sabía muy bien cómo hacerlo para perjudicar", dijo el funcionario en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.





"No quiero hacer conjeturas pero me llama la atención que en tres horas se hayan provocado siete focos. ¿Cuál es la intención? No lo sé, pero para eso está la Justicia", completó.





Ante la pregunta de Ámbito sobre el origen del fuego, el ministro respondió: "Los fuegos fueron intencionales porque nos basamos en los registros del lugar donde se produjeron y el tipo de fuego, pero por supuesto no sabemos quiénes son los responsables, esa es una tarea que tiene que realizar la Justicia. A veces la Justicia es muy lenta. Hemos visto cómo en 2020 nunca dio con ninguno de los responsables de los fuegos continuos durante nueve meses en el Delta del Paraná. Esperamos que los juzgados federales de Chubut y Río Negro actúen con celeridad y sean efectivos en su tarea para dar con los responsables de ese ecocidio".





El funcionario aseguró que en las próximas horas viajará al lugar de los hechos junto a otro ministro del Gabinete a definir. Sus declaraciones se realizaron en el marco de una conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada antes de comenzar la reunión del Gabinete por el Cambio Climático.





Cabandié llamó a "reflexionar" que "si hay un fuego simultáneo que se prende al unísono en siete localidades no alcanzan todos los recursos y eso merece ser penado, merece una revisión de las prácticas que tenemos como sociedad".

Lo anunció en conferencia de prensa. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible dijo que le llama la atención que en tres horas se hayan provocado siete focos en Chubut.

