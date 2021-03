Sigue haciendo ruido el alejamiento de los legisladores Nicolás Rochás, Alejandro Ramos Mejía y Luis Albrieu del bloque del Frente de Todos para conformar el del Frente Renovador. Sigue haciendo ruido el alejamiento de los legisladores Nicolás Rochás, Alejandro Ramos Mejía y Luis Albrieu del bloque del Frente de Todos para conformar el del Frente Renovador.





Salvo ellos tres, nadie del arco político los ha respaldado y les llueven fuertes críticas, tanto del peronismo duro como del Frente Renovador.





Otra nota más se dio la semana pasada durante el acto en Bariloche que encabezó el presidente Alberto Fernández. Allí se pudo ver a Ramos Mejía muy solo, donde ningún colega legislador se acercó a hablarle, en una ceremonia que entre previa y acto, duró unas dos horas. El ex concejal barilochense se refugió en su teléfono, mientras veía a sus pares que dialogaban entre risas. Incluso, entre los del FDT y Juntos Somos Río Negro.





El único que se acercó a hablarle en un momento, fue el diputado nacional de Juntos, Luis Di Giácomo, y mantuvieron una breve charla.





Todo esto no es casual. Nadie quedó conforme con el salto ni con las formas del mismo. “Nos enteramos por un mensaje de WhatsApp”, dijo el legislador Ramón Chiocconi al respecto.





Y desde el Frente Renovador rionegrino, desde ya preexistente, tampoco aceptan a los “nuevos”. “Nosotros tenemos un partido en conformación desde 2014, por lo que no es necesario que ellos armen un partido, porque nosotros ya lo formamos y los vamos a impugnar”, advirtió Claudio Thieck, histórico referente del massismo en Río Negro, en diálogo con El Cordillerano.





Thieck es el titular de la CNRT en Río Negro desde que Fernández asumió la Presidencia, y al igual que el responsable nacional de ese organismo, José Arteaga, responde a Sergio Massa en forma directa.





Casualmente Arteaga estuvo hace algunos días en Bariloche y no se mostró para nada conforme con la actitud de los tres legisladores. De hecho, esa posición estaría en línea con prácticamente todo el massismo de Capital y Gran Buenos Aires, donde nadie quiere una ruptura con el FDT y por ende, no apoyan esta movida realizada por los tres parlamentarios provinciales.





“Nosotros somos el Frente Renovador y pertenecemos al Frente de Todos y al gobierno nacional, que es un armado sólido y respondemos a nuestro presidente, Alberto Fernández. Nosotros no venimos a confrontar, sino que apostamos a la unidad, al diálogo y así la demostramos, hablando con todos los espacios”, resaltó Thieck.





El funcionario dijo en esa línea, que en el último año se han realizado importantes gestiones para diferentes municipios rionegrinos, sin distinción de color político. “Nosotros pensamos en trabajar, porque es momento de trabajar y de estar con la gente, porque la pandemia además todavía no termina”, sostuvo.





Asimismo, Thieck aseguró que Horacio Pierucci, de quien en un comunicado se aseveró que será el presidente del Frente Renovador rionegrino, “proviene de Cambiemos y pretenden armar un partido solo para tres legisladores que traicionaron al Frente de Todos”.





“Todo eso que están conformando está atado con alambre y tiene olor a podrido, porque solo pretenden dividir y romper. No nos representan, ellos no son el Frente Renovador, por lo que me gustaría saber quién va a comprar este paquete”, se preguntó el referente de CNRT en la provincia.





El dirigente comentó que desde 2014 que existe el Frente Renovador en Río Negro, y que la conformación ha sido en forma tranquila y sin conflictos, donde los referentes del espacio mantienen un diálogo fluido y una agenda amplia con legisladores, intendentes y concejales, por lo que considera que “no es necesario hacer estas operaciones políticas, que solo buscan romper un espacio”.





De todos modos, Thieck subrayó que desde su sector están abocados “a seguir trabajando y gestionando temas importantes para la provincia, como el productivo, el de transporte, deportes, programas barriales, desarrollo social, articulando con diferentes municipios desde áreas nacionales. Esa es nuestra función en Río Negro, siendo del Frente Renovador y dentro del FDT. Hay que pensar en la gente, en ayudar a los municipios y poner a la provincia de pie. Nos enfocamos en trabajar, no en estas cosas”, concluyó.

