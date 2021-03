Así lo informó la coordinadora de Educación zona andina Sur profesora Patricia Campos quien además se refirió a las obras de captación de agua y de una serie de hechos ocurridos en el CET 23 de Mallín Ahogado. Así lo informó la coordinadora de Educación zona andina Sur profesora Patricia Campos quien además se refirió a las obras de captación de agua y de una serie de hechos ocurridos en el CET 23 de Mallín Ahogado.

Consultada la funcionaria del Ministerio de Educación sobre las versiones que circulan en redes sociales en relación a un par de niños que habrían dado positivo para coronavirus, alumnos de una escuela de la ciudad, Campos sostuvo que no tiene ninguna información que confirme esa versión, “No, hasta el momento no estoy informada sobre ninguna situación, no tengo ningún informe”, sostuvo y agrego, “nosotros cada mañana hacemos una comunicación con las instituciones para saber cuál es la realidad y hasta el momento no tengo ninguna información”, detallo; Las versiones extraoficiales hablan de 2 alumnos de una escuela de la localidad que si bien habrían dado positivo para coronavirus no tendrían relación entre ellos, siendo ambos de distintos cursos por lo que no se podría ligar el nexo epidemiológico a la escuela, de cualquier manera la profesora desmintió esta versión y sostuvo rotundamente que no tenían ninguna información al respecto.

Más adelante Campos se refirió a los hechos ocurridos en las instalaciones del CET 23 dónde aparecieron algunos daños a las instalaciones de agua y en la captación, además del faltante de algunos elementos, "nosotros estamos trabajando junto con esa escuela, estamos llevando a cabo a través del municipio local una obra de agua muy importante y por el momento se está garantizando el agua dentro del edificio para lavado de manos y para la higiene del edificio en sí. Para el consumo de los estudiantes y trabajadores se está garantizando agua envasada, el tema es que por distintas razones todos los días hemos tenido dificultades para poder sacar una muestra de agua para ser analizada porqué han surgido varias situaciones de robo de manguera, rotura, entonces esta semana dejamos el sistema totalmente automatizado, el fin de semana se trabajó allí para que quede todo automatizado de manera tal que no nos encontremos, esta semana, con la situación de no contar con agua en esa institución”, explicó la coordinadora.

Iniciaron las clases en el CET 35 de El Manso

Finalmente, la coordinadora se refirió a la apertura del ciclo presencial del nuevo secundario de El Manso, "en El Manso se ha creado una flamante escuela técnica que es el CET 35 que hoy inicio sus clases presenciales 13:30 horas”.

Sobre la concreción de esta nueva oferta académica en el paraje tan solicitada por las familias y como fue tomada la noticia Campos destaco, “nosotros estuvimos reunidos en varias oportunidades y si las familias estaban ansiosas por este inicio, tengamos en cuenta que también sigue funcionando la escuela secundaria rionegrina 27 que es la que dicta sus clases de manera virtual”.





