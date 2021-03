El pasado viernes se conmemoró un nuevo día del artesano, en tal ocasión dialogamos con el delegado de la Feria Regional de artesanos de El Bolsón Mario Lombi quién sostuvo que en esta ocasión no es un día de festejo, sin embargo, valoro el trabajo de los hacedores de cultura como los definió. El pasado viernes se conmemoró un nuevo día del artesano, en tal ocasión dialogamos con el delegado de la Feria Regional de artesanos de El Bolsón Mario Lombi quién sostuvo que en esta ocasión no es un día de festejo, sin embargo, valoro el trabajo de los hacedores de cultura como los definió.

En virtud de los incendios que se desataron el pasado 9 de marzo en la región y por el cual 45 artesanos perdieron su vivienda quedando con su familia literalmente en la calle Mario Lombi valoro este día como muy triste," este día simplemente lo transitamos, nos hemos saludado algunos hoy a la mañana, realmente es un día que no tenemos tanto para festejar. Pero bueno lo recordamos, tratamos de recordarlo con alegría como para poner un poco más de onda a todo lo que está pasando que es muy difícil tenemos 45 artesanos aproximadamente damnificados con todo esto, igual no es un día tan alegre entonces”, explicó el artesano.

¿Como se define un artesano?

Seguidamente y consultado sobre cómo se define un artesano Lombi explico, “artesanos son aquellos que con sus manos transforman la materia prima”, explico y de inmediato agrego que cuando organizamos el encuentro nacional de artesanos se comentaba que los orígenes de esta feria hace 41 o 42 años sucedía que esté este pueblo se había llenado de artistas de artistas de diferentes técnicas, diferentes calidades, también de artes, “estos artesanos que fundaron la feria se encontraron con la realidad de que vender sus obras de artes por el tiempo que llevaba, por los tamaños, por los costos se hacía difícil sobre todo en un lugar que no era lo que conocemos, hoy que no estaba explotado turísticamente de esta manera, que variante encontraron?, reducir sus obras de arte a pequeños tamaños a pequeños expresiones y le dieron el nombre de artesanías así que qué yo diría esto --un artesano es un artista que ha conseguido y ha buscado una forma de elaborar obras de artes y adaptarlas a este sistema comercial no que existía, a estas formas de intercambio del trabajo de uno por el dinero por el trabajo de otro--”, sentenció Lombi.

El recuerdo para un vecino muy querido

Finalmente, el delegado de la feria regional recordó al vecino que falleció el día viernes a raíz de las quemaduras recibidas durante los incendios del 9 de marzo, “la verdad realmente es un dolor muy profundo, haber perdido nuestro vecino y amigo José Luis Rivero con el 50% de su cuerpo quemado, se encontraba en el instituto del quemado en Buenos Aires”, explicó.

Sobre Rivero destaco, “No me queda más que contarles quién es ese vecino que aparte de ser un gran padre José Luis Rivero tenía cuatro hijos, su señora y era un padre ejemplar era una de esas personas especiales, les dejo esta anécdota, siempre lo recuerdo volver de trabajar todo el día y ver alguna vecina a lo mejor empujando un tocón para llevarlo a suca asa para calentarse un poco y él llamaba a todos sus hijos y juntos ayudaban a esa señora, va ser una pérdida muy dolorosa para todos los vecinos”, puntualizó Lombi.





