Conforme avanzan los días se van conociendo testimonios de los vecinos damnificados el mismo martes por la noche charlábamos con Marcelo el chapista que perdió su casa y su taller junto a 14 vehículos de sus clientes en aquella ocasión Marcelo prefería haber muerto en el incendio que ver toda su vida hecha cenizas hoy volvimos a dialogar con el chapista quién sostiene que gracias al trabajo de sus amigos y el apoyo vuelve a tener fe en la vida.

“Por lo menos ya estamos haciendo un refugio no será una casa guay pero pasa que se viene la lluvia, el frío y hay que hacer todo rápido porque no podes estar esperando mucho de nadie”, detallo Marcelo al tiempo que agrego “agradezcamos que no llovió todavía porque si no sería mucho peor”.













Necesitamos herramientas

En relación a las donaciones el chapista explicó que en lo que a ropa y calzado respecta ya está todo cubierto, “comida, ropa, todo ya hay un montón, lo que estamos necesitando en este momento son materiales, herramientas, para ver si puedo empezar de vuelta a trabajar y poder generarme un poco de plata, pero además algo de material alguno que tenga chapas en desuso, lo que sea cualquier cosa viene bien”, sostuvo Marcelo que piensa en volver a trabajar y poder autosostenerse.













Seguidamente Marcelo se refirió a la ayuda que está recibiendo, “la verdad que mis amigos todos me sorprendieron, Porque desde el primer día que están trabajando acá en mi casa incluso algunos dueños de los autos que se incendiaron, vinieron me trajeron materiales, ladrillos y desde el primer día me están ayudando. Esto es algo que no tiene no tiene precio la ayuda que estoy recibiendo”, señalo.













Finalmente, y consultado sobre la situación con los dueños de los 14 vehículos incendiados Marcelo detalló que ninguno de ellos vino a reclamarle nada, aunque se cae de maduro que no tiene un peso partido al medio para hacerse cargo de la situación.





