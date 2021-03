Gonzalo Villarreal es uno de los jóvenes que escapó de la muerte corriendo a través del fuego, a nueve días del incendio ya está re instalado en su hogar y de a poco comienza la reconstrucción de su espacio y de su historia, "anoche no pude dormir en toda la noche, cerraba los ojos y escuchaba los gritos de los vecinos cuando iba corriendo por el fuego”.





Aún con vendas en sus brazos y una bota ortopédica Gonzalo Villarreal volvió al lugar donde estaba su casa, juntó 4 chapas y con lo que podía comenzó a rearmar su historia, con algunos elementos que le fueron llegando, "la verdad que sí estamos reconstruyendo lo que podemos, mediante lo que tenemos es lo que queremos todos los vecinos porque es fundamental volver a recuperar el espacio. Yo no creo que por casualidad se haya quemado, lo único que nos quedó es la tierra quemada así que vamos armando algunos ranchitos, algunos lugares de acopio de materiales y tratando de trabajar con todos los vecinos para resolver lo antes posible todo esto”, detallo Gonzalo.

















No puedo dormir

Seguidamente el joven conto que no puede dormir porque de noche escucha aun en su cabeza los gritos de los vecinos cuando intentaban escapar le fuego, “es tremendo porque una de las personas fallecida era vecina mía, vivía a unos 60 metros, más allá de las pérdidas materiales perder todo lo que hicimos, lo que trabajamos toda la vida, sin pedirle nunca nada a nadie siempre nos gestionamos nuestras propias cosas, pero perder a una vecina te duele mucho Imagínense saber que una persona con la que uno compartió un asado, comparte un vaso de vino y me contó muchas historias ya no está y no solamente eso sino que se murió de la peor manera, te parte el alma”, explicó el joven acongojado.





















Finalmente, Villareal se refirió a la situación acaecida el día martes cuando por unos minutos se interrumpió el acceso de la ayuda al barrio, “muchos familiares de otras provincias y gente que viene a colaborar con nosotros querían ingresar y le impidieron el paso, eso a uno le explota la bronca y por ahí toma esta algunas decisiones malas pero yo creo que es una desinteligencia por ahí del vice intendente Marques pero nosotros venimos charlando con los brigadistas y le agradecemos el apoyo eso quiero que quede claro que los brigadistas están presentes acá que nos hacen el aguante, que nos van a acompañar, que nos van a ayudar a que salir de esta situación”, remarco Villareal.













En esta casa solo quedo la pelota de futbol de los chicos como testigo mudo de lo que antes era el cobijo de una familia y hoy es solo un montón de escombros.

