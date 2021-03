La legisladora Adriana Del Agua del Bloque JSRN, se reunió el pasado lunes 8 de marzo con Luis Giordano, Presidente de la Corporación para el Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico Norpatagónico. La legisladora Adriana Del Agua del Bloque JSRN, se reunió el pasado lunes 8 de marzo con Luis Giordano, Presidente de la Corporación para el Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico Norpatagónico.





En el encuentro se abordó y analizó el plan de trabajo del organismo previo a la reunión del directorio que se realizará de forma virtual a la brevedad. Los proyectos que se encuentran en marcha dentro de dicho plan para conectar las diversas geografías que tiene la provincia abarcan: a) La apertura del Paso Internacional El Manso, que permitirá unir el Océano Atlántico con el Pacífico atravesando la Cordillera de los Andes, donde la legisladora destacó el destino en crecimiento por los recursos naturales y turísticos que tiene la zona. En este mismo sentido también resaltó el compromiso de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial a fin de concluir con el proyecto ejecutivo y la posterior inclusión en el presupuesto nacional para dar comienzo a las obras de pavimentación. Este es el único paso que conecta a Río Negro con el vecino país, el cual permitirá desarrollar el turismo de forma sustentable con el medio ambiente. b) El reacondicionamiento de la Ruta Nacional 1S 40 para el desvío del tránsito pesado que hace Chile – Chile por Argentina a fin de descongestionar sustancialmente el tramo de la Ruta Nacional Nº 40 entre Villa La Angostura y El Bolsón. c) la construcción de un acueducto para abastecer de agua con un caudal importante y permanente a la Región Sur. En la actualidad se están analizando técnicamente dos alternativas posibles. d) El Desarrollo y ordenamiento territorial de la Meseta de Somuncura, trabajo que se está llevando a cabo en forma conjunta con el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Ambiente. e) Polo Logístico Pesquero en el Puerto de San Antonio Este. Existe en la actualidad una demanda insatisfecha de la flota pesquera que opera en la Plataforma Continental por debajo del paralelo 39, que requiere de un puerto especializado que preste en forma integral todos los servicios de asistencia necesarios que hace a la operatoria de esta industria. Entre ellos podemos destacar, cámaras de frío para el acopio de lo producido, reproceso de las capturas desembarcadas, taller de reparaciones navales, almacén naval, provisión de insumos, recambio de tripulaciones, asistencia al personal embarcado, entre otros. Para ello es necesario desarrollar infraestructura de servicios y de apoyo, complementarias a las actividades que realiza la empresa Patagonia Norte, actual concesionaria del Puerto. Se apunta a cambiar la dinámica del puerto para que opere los 365 días del año ya que, en la actualidad, lo hace durante 90. En ese sentido Giordano explicó que ya se están iniciando los estudios de ingeniería portuaria con expertos de trayectoria internacional. En donde en el amplio y ambicioso plan de trabajo se contempla también el desarrollo de una estación de amarre para embarcaciones menores para el embarque y desembarque de personas que lleven a cabo actividades como el buceo en el parque sub -acuático o los avistajes de fauna marina y en particular, un servicio de transporte marítimo para traslados de personal entre San Antonio Oeste y San Antonio Este.

Como dato a resaltar, en este plan de trabajo está incorporado un novedoso concepto de desarrollo titulado Ciudad – Puerto que analiza y propone alternativas de desarrollo integral entre las actividades marítimas portuarias, el turismo y el desarrollo urbano - poniendo especial énfasis en la conservación del medio ambiente y la sustentabilidad y convivencia armónica de todas las actividades involucradas.





Este estudio y su correspondiente plan de trabajo que se desarrollará con los profesionales especializados indicados anteriormente, se está impulsando y llevando a cabo en forma conjunta con el Ministerio de Producción, El ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia junto con el Corredor Bioceánico Norpatagonico y con la participación activa del Municipio de San Antonio Oeste.





Por otro lado Giordano informó que este jueves 11 de marzo se realizará de forma virtual la reunión anual del Grupo de Trabajo Invernal (GTI) que se hace de forma anual con el vecino país Chile que nuclea a las Provincias, Vialidades y Cancillerías de ambos países. En ese marco el Corredor Bioceánico Norpatagónico junto a la legisladora Adriana Del Agua representarán a la Provincia de Río Negro ante la Dirección de Límites y Fronteras de la Cancillería Argentina, desde donde participarán. Allí se establecerá el Plan Operacional Invernal (POI) y se definirán los horarios invernales de apertura y cierre de los distintos Pasos Internacionales que vinculan a ambos países y los operativos y dotación de maquinarias de despeje en caso de bloqueos por inclemencias climáticas.





El Corredor Bioceánico Norpatagónico, creado por la Ley Provincial Nº E 4014, es un proyecto de integración binacional con el vecino país de Chile en áreas que involucran a la economía, la producción, el turismo, el medio ambiente, la conectividad física, etc. para que desde el Pacífico se tenga acceso al Atlántico y viceversa, a través de diferentes obras de desarrollo de infraestructura.





Por último, Del Agua mostró su acompañamiento desde la Legislatura provincial con todos los proyectos analizados y se establecieron las próximas acciones y gestiones a seguir.





En esta reunión también participaron Juan García Belver, Vicepresidente Primero del Corredor Bioceánico Norpatagónico, Miriam Bezic , Coordinadora de la Unidad de Gestión Ejecutiva y los asesores legislativos Andrés Nievas y Andrés Randazzo.

