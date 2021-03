Así respondió el intendente de Lago Puelo Augusto Sánchez a la acusación realizada en conferencia de prensa por el ministro de seguridad de la provincia de Chubut Federico Massoni en relación a las responsabilidades al momento que fue atacada la camioneta que transportaba al presidente Alberto Fernández.





“El ministro de seguridad de la provincia está muy mal informado, ¿Cómo se le puede ocurrir que nuestro presidente, por el cual Yo trabajé, por el cual éste hice militancia para que gane para que sea nuestro presidente, del que estoy orgulloso voy a seguir estándolo a quién se le puede ocurrir que hagamos algo para que él tenga un contratiempo?”, reflexiono el intendente de Lago Puelo luego de que el ministro de seguridad de Chubut Federico Massoni lo sindicara como uno de os responsables de la falta de seguridad en la llegada del presidente Fernández.

Con todo Sánchez agrego, “evidentemente los esquemas de seguridad de la provincia y entiendo de la presidencia por ahí no articularon o no hablaron entre ellos, no pudieron prever esta situación, creo que ahí tendría que mirar el ministro de seguridad y no en un intendente que no tiene nada que ver con la seguridad presidencial ni la seguridad del gobernador”, enfatizo.

Sobre la situación del director de habitad Gustavo Castro que fue agredido y luego el mismo días sábado renunció Sánchez explico, “en el tiempo y en el espacio, son hechos aislados y lo que me preocupa si que fue agredido, esta persona, pero otra cosa es la agresión que sufrió la camioneta presidencial, Castro no sigue siendo funcionario, pero no porque haya sido agredido, ese motivo no tiene nada que ver el renunció el día sábado por motivos personales”.

Corto circuitos con la provincia

Sobre los cortocircuitos que se observan en el trato con el gobernador Arcioni e integrantes de su gabinete el intendente Sánchez hizo hincapié que hoy importa le vecinos damnificado, “Se ha planteado la situación extraña a partir de la agresión que sufrió el presidente, porque en primer momento que se produjo la catástrofe por el incendio se acercaron equipos, el primer equipo que llegó el ministro de gobierno de la provincia de Chubut vino en forma inmediata con otros ministros y empezamos a trabajar ahí trajeron un aporte $1000000 y pero en paralelo llegó a la nación también el que llegó fue el ministro Cabandie y él fue junto con el diputado Santiago Igon son los que empezaban articular con nosotros, el ministerio desarrollo, defensa de hábitat, de la mujer para ver cómo llegaba la asistencia a nivel nacional, Qué es la asistencia más importante que está llegando en este momento”!.

Finalmente explicó que es más importante ayudar a los vecinos y no entrar en chicanas, “para mí es mucho más relevante como seguimos trabajando para los vecinos, que las palabras que pueda decir el ministro de seguridad de la provincia de Chubut”, sentenció minimizando los dichos de Massoni.





