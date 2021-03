Fueron las palabras del joven que protagonizó un vuelco esta mañana sobre la ruta nacional 40 a metros del cruce con el acceso a cuesta del ternero.

Se trata de Sebastian Gómez, un joven oriundo de San Carlos de Bariloche que se dirigía la localidad de El Bolsón para una entrevista de trabajo cuando minutos antes de las 11:00 de la mañana perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la banquina con varios metros de desnivel.

Consultado por noticias del Bolsón el joven confirmo que se encontraba bien y qué tan sólo se le corrió el auto y perdió el control, “mordí ahí el camino y cuando lo quise traer no lo pude controlar y me fui para abajo, me salvé gracias a que llevaba el cinturón puesto esto quiero destacarlo y que quede bien claro, ahora me doy cuenta de que el cinturón salva vidas”, enfatizó el joven que mostraba solamente un rasguño en una de sus manos, “usar el cinturón realmente te salva la vida estoy apenas raspado y con los golpes de un vuelco, nada más”, detallo.

El joven conducía un Volkswagen gol que terminó poco menos que destruido en posición lateral dado que al perder el control y caer en un desnivel de varios metros solo se vio amortiguado por la vegetación que se encuentra al costado de la ruta.













Por su parte el jefe del cuerpo de seguridad vial de El Bolsón oficial principal Juan Rojas confirmo que trabajaron junto a bomberos voluntarios pero que no hubo que lamentar ninguna víctimas, Como así que tampoco fue necesario cortar ninguna de las dos manos de la ruta nacional 40 habida cuenta de que el vehículo quedó a unos15 metros de la calzada.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |