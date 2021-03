A 45 años del golpe que interrumpió la institucionalidad democrática argentina y que sometió a los argentinos al horror de las persecuciones, torturas y desaparición de personas, la fecha no debe circunscribirse a un valor, a veces partidario, a veces utilitario. El Bloque de Legisladores de J.S.R.N. que preside Facundo López afirma que esta fecha es más que un recordatorio, es la reafirmación de un compromiso cívico y moral entre los argentinos.





No es posible reflexionar sobre el 24 de marzo de 1976 y su reflejo en el “Nunca Más” sin confrontarlo con el camino cumplido en estos 45 años, más aún, no es posible hacerlo sin pronunciarnos, por caso, con lo que ocurre en Formosa porque el 24 de marzo de 1976 no es una foto congelada en el tiempo.





"Con la memoria puesta en modo abarcativo porque eludimos la tentación de una memoria selectiva, en este nuevo aniversario condenamos enfáticamente cualquier violación a los derechos humanos, al autoritarismo, la restricción a la libertad de expresión, porque las sociedades construyen civilidad, institucionalidad y respeto por el otro a partir de la palabra, los gestos, el esfuerzo y la voluntad", aseguraron los integrantes del Bloque JSRN.





