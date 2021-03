La atención de la línea 144 Puelo es telefónica las 24 horas en el número 2944291046. Se realiza asistencia, acompañamiento y guardias. Ante urgencias contactarse de inmediato al 101 –Policia-.

"Este es un acto simbólico, para sumar fuerza a la plaza. Desde que empezó el año tuvimos en Argentina 66 femicidios. Detrás de cada mujer que asesinan, muchas veces hay niñes que se quedan sin sus madres y ayer paramos para visibilizar también eso, la ausencia de esas madres que no llegan a sus casas. Convoquémonos cada vez que podamos entre compañeras y a cada mujer que esté atravesada por una situación de violencia, que sepa que no está sola, que nos busque. Es muy difícil salir y no se puede sola. Pero hay acompañamiento, tenemos una guardia las 24 horas y una asistencia diaria en la oficina para asesoramiento, sepan que no están solas", aseguró la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, María Rosa Cavallaro."La mejor manera de que empecemos a cambiar las cosas es encontrarnos entre nosotras. Dejando de lado las bases del patriarcado que nos enseñaron que somos competencia, cuando en realidad somos pares. Estoy agradecida con mis compañeras, con quienes comparto el espacio de trabajo", añadió la directora de Cultura de Lago Puelo, Soledad Laitano.Durante la jornada, se repartió folletería y se difundió la línea 144 Puelo. Asimismo, la psicóloga de la secretaría, Leticia Hernández, compartió un poema de la autora local Marianella Saavedra, una obra representativa y alusiva del trabajo diario del área. Asimismo, este martes a las 19 horas, se realiza una intervención en la Plaza Central con un fragmento de la obra de teatro «Delirio» bajo la dirección de Andrea Vegazzi que se replicará el miércoles a las 19 hs en el Vecinal Paraje Entre Ríos –se suspende por lluvias-.Del acto también participaron la secretaria de Gobierno, Carola Salguero y la coordinadora del área de la Mujer y la Familia, Rosa Loyola.La secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Lago Puelo cuenta con la línea 144 Puelo para recibir urgencias y con un equipo técnico que realiza el acompañamiento integral. Ante emergencias existe el número 101- Policía. Asimismo, a través de la secretaria se trabaja con los programas nacionales Potenciar Trabajo y Acompañar, dirigido a mujeres y diversidades víctimas de violencia.